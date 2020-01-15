/ / Ремонт помещений для установки ангиографа осмотрел и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков

Ремонт помещений для установки ангиографа осмотрел и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков

Ремонт помещений для установки ангиографа осмотрел и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков

В помещении площадью 400 квадратных метров разместится операционная и вспомогательные помещения. Управление здравоохранения правительства ЕАО еженедельно контролирует проведение ремонтных работ. В настоящее время строители отстают от заявленных сроков.

– Это связано с тем, что подрядчику необходимо дождаться доставку специальных рентгенозащитных стекол и запасных частей для монтажа вентиляционной системы. Поставка ожидается в марте, сейчас ведутся подготовительные работы в помещениях, — объяснил Валерий Жуков.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, такой масштабный проект впервые реализуется на территории нашей области и пока есть некоторые сложности. Но строители и специалисты облздрава настроены оптимистично. В марте планируется провести аукцион по закупке оборудования для оснащения ангиографического кабинета, после пройдет его установка и наладка. Такой процесс занимает в среднем от четырех до шести месяцев.

Цена ремонта в операционной и вспомогательных помещениях составит более 12 миллионов рублей, необходимого оборудования – 286 миллионов рублей (по ценам 2019 года). Для нормальной работы нового отделения в областной больнице также дооснастили реанимационное отделение и направили туда более 70 миллионов рублей.

Специалисты, которые будут работать в новом отделении, уже проходят переподготовку. Кроме того, с врачами из других регионов заключили рамочные соглашения. Когда все будет готово, они начнут свою работу на территории области. Первую операцию такого профиля в областной больнице ЕАО планируют провести в сентябре.

— В настоящее время пациентов с острым инфарктом миокарда транспортируют в Хабаровск для проведения экстренного оперативного вмешательства. После того, как помещение будет подготовлено и смонтирован ангиографический комплекс, мы сможем проводить эти операции здесь, что позволит сэкономить драгоценное время для пациента, — уверен Валерий Жуков.

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