/ / Ремонт помещений для установки ангиографа осмотрел и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков

В помещении площадью 400 квадратных метров разместится операционная и вспомогательные помещения. Управление здравоохранения правительства ЕАО еженедельно контролирует проведение ремонтных работ. В настоящее время строители отстают от заявленных сроков.

– Это связано с тем, что подрядчику необходимо дождаться доставку специальных рентгенозащитных стекол и запасных частей для монтажа вентиляционной системы. Поставка ожидается в марте, сейчас ведутся подготовительные работы в помещениях, — объяснил Валерий Жуков.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, такой масштабный проект впервые реализуется на территории нашей области и пока есть некоторые сложности. Но строители и специалисты облздрава настроены оптимистично. В марте планируется провести аукцион по закупке оборудования для оснащения ангиографического кабинета, после пройдет его установка и наладка. Такой процесс занимает в среднем от четырех до шести месяцев.

Цена ремонта в операционной и вспомогательных помещениях составит более 12 миллионов рублей, необходимого оборудования – 286 миллионов рублей (по ценам 2019 года). Для нормальной работы нового отделения в областной больнице также дооснастили реанимационное отделение и направили туда более 70 миллионов рублей.

Специалисты, которые будут работать в новом отделении, уже проходят переподготовку. Кроме того, с врачами из других регионов заключили рамочные соглашения. Когда все будет готово, они начнут свою работу на территории области. Первую операцию такого профиля в областной больнице ЕАО планируют провести в сентябре.

— В настоящее время пациентов с острым инфарктом миокарда транспортируют в Хабаровск для проведения экстренного оперативного вмешательства. После того, как помещение будет подготовлено и смонтирован ангиографический комплекс, мы сможем проводить эти операции здесь, что позволит сэкономить драгоценное время для пациента, — уверен Валерий Жуков.