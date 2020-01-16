/ / Россельхозбанк развивает сотрудничество с ЕАО

Директор Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк Алексей Белокопытов и временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития социально-экономического потенциала ЕАО и повышения эффективности деятельности Банка на ее территории.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия в целях устойчивого повышения благосостояния жителей области и динамичном развитии экономики региона.

Приоритетными темами обсуждения стали поддержка инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в т.ч. и за счет льготной сельской ипотеки, развитие инфраструктуры, а также комплексное развитие этих земель.

Врио главы региона отметил, что Россельхозбанк входит в пятерку крупнейших банков России. «Благодаря сотрудничеству ЕАО с РСХБ в регионе появится больше возможностей получать доступные кредиты на развитие бизнеса, мы сможем увереннее продвигать наши инвестиционные проекты, получим надежного экономического и социального партнера», – сказал Ростислав Гольдштейн.

«Подписанное соглашение станет надежным фундаментом для дальнейшего успешного взаимодействия Банка и правительства области. РСХБ работает в регионе с 2001 года и в будущем намерен активно способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшать территориальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, а также сотрудничать по вопросам обеспечения предприятий, организаций и населения региона широким спектром высококачественных банковских услуг», – отметил Алексей Белокопытов.