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Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки

Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки

Россельхозбанк продолжает снижать ставки по акции «Не переплачивай». Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 8% годовых.

Условия акции предполагают рефинансирование кредита, ранее предоставленного на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита ‒ до 20 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки по акции «Не переплачивай» действуют до 31.01.2020 включительно. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

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