/ / Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке

Россельхозбанк начал использование электронной подписи для физических лиц в системе ДБО с помощью смартфона.

Проект реализован на платформе PayControl, разработанной российской компанией SafeTech — резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность при использовании Интернет-банка и Мобильного банка безопасно подтверждать свои транзакции одним движением по экрану мобильного устройства.

Внедрение в Интернет-банке и Мобильном банке технологии электронной подписи финансовых транзакций на мобильном устройстве позволили Россельхозбанку повысить скорость и удобство подтверждения операций клиентами, повысить защищенность операций.

Россельхозбанк уделяет повышенное внимание надежности и безопасности своих дистанционных сервисов, обеспечению их высокой доступности, качества и удобства использования. Ключевое преимущество решения PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в SMS-сообщении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Ещё одним преимуществом решения является также возможность подтверждения транзакций как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций наличие доступа к сети Интернет со смартфона в момент проведения операций не требуется.

«Активное развитие сервисов и создание новой системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц является одним из значимых факторов цифровой трансформации процессов Россельхозбанка. Такие проекты, как внедрение электронной подписи для обслуживания физических лиц, обеспечивают нам необходимые условия создания самых современных онлайн сервисов и маркетплейсов», — отметила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

«Проект внедрения платформы PayControl в Россельхозбанке стал по-настоящему уникальным. Это первый в России проект для защиты ДБО физических лиц такого масштаба и сложности. Снижение форда, в первую очередь основанного на социальной инженерии – это неотъемлемый результат проекта. Наша задача, совместно с Россельхозбанком – защитить клиента и его деньги, чтобы он, работая в дистанционных каналах, чувствовал себя в безопасности», – говорит Верестникова Дарья, коммерческий директор SafeTech.