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Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке, сообщают  РИА Новости. Об этом на брифинге в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
Также, по ее словам, должен быть осуществлен режим, позволивший бы возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть пределы Россию.
«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение», — сказала Голикова.
Также, по словам вице-премьера, Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.
Кроме того, Голикова сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

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