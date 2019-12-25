/ / «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом социально значимые объекты ЕАО

«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в Еврейской автономной области.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, специалисты компании обеспечили доступом в интернет 45 социально значимых учреждений в 19 населенных пунктах всех районов области. Для этого в регионе было построено23 км волоконно-оптических линий связи.

Доступ в интернет получили органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, избирательные комиссии, пожарные части и посты.

Как отметила исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Галина Соколова, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»в Еврейской автономной области в 2019 году доступ к интернету получили 21 школа, 3 учреждения среднего профессионального образования, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 10 органов власти и местного самоуправления, 7 пожарных постов и частей.Причем интернет-трафик, предоставляемый этим объектам, уже включен в стоимость контракта.В течение трех лет проект будет реализован в 56 населенных пунктах области.

«Считаем, что это позволит повысить доступность предоставляемых услуг связи практически в половине населенных пунктов области, расширит возможности для ведения бизнеса и даст старт развитию новых проектов в сфере цифровизации», — отметила Галина Соколова.

«Создаваемая в рамках “Цифровой экономики” телекоммуникационная инфраструктура сделает доступными цифровые сервисы в госучреждениях даже в самых отдаленных населенных пунктах, а также даст возможность улучшить качество предоставляемых на территории области услуг для жителей и представителей бизнеса. Таким образом, работа в рамках проекта позволит в целом повысить показатель цифровизации региона», —прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» определен поставщиком услуг для реализации в ЕАО проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, проводимого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В период с 2019 по 2021 год компания обеспечит высокоскоростным интернетом 171 социально значимый объект региона.

Городские образовательные организации подключаются к интернету на скорости 100 Мбит/с, сельские — 50 Мбит/с, центральные избирательные комиссии на скорости 40 Мбит/с, территориальные избирательные комиссии — 10 Мбит/с, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии на скорости 20 Мбит/с, а также фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, участковые пункты полиции МВД, пожарные части на скорости 10 Мбит/с, пожарные посты региона на скорости 2 Мбит/с.