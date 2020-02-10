/ / Ростислав Гольдштейн: ЕАО получит полтора миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры

Средства будут выделены в рамках реализации Плана развития центров социально-экономического роста.Накануне в Москве завершилось заседание комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Ростислав Гольдштейн обосновал дополнительное финансирование для региона на строительство новых и модернизацию существующих объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта, культуры и многих других, сообщили в управлении по внутренней политике ЕАО.

-.Единая субсидия для ЕАО – эффективный инструмент поддержки для решения первоочередных задач. Программа рассчитана на ближайшие два года. За это время нам всем предстоит много работы на благо жителей Еврейской автономной области, — сказал глава региона Ростислав Гольдштейн.