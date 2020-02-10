/ / Ростислав Гольдштейн: ЕАО получит полтора миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры

Ростислав Гольдштейн: ЕАО получит полтора миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры

Средства будут выделены в рамках реализации Плана развития центров социально-экономического роста.Накануне в Москве завершилось заседание комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Ростислав Гольдштейн обосновал дополнительное финансирование для региона на строительство новых и модернизацию существующих объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта, культуры и многих других, сообщили в управлении по внутренней политике ЕАО.

-.Единая субсидия для ЕАО – эффективный инструмент поддержки для решения первоочередных задач. Программа рассчитана на ближайшие два года. За это время нам всем предстоит много работы на благо жителей Еврейской автономной области, — сказал глава региона Ростислав Гольдштейн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика