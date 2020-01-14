/ / Ростислав Гольдштейн: необходимо предупреждать любые случаи нетерпимого отношения в молодежной среде

Врио губернатора Ростислав Гольдштейн провел заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, информационному противодействию экстремизму и терроризму.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, на мероприятии состоялось подписание Соглашения о межконфессиональном сотрудничестве представителей традиционных российских религий в Еврейской автономной области и резолюции Первого Дальневосточного межконфессионального форума «Территория согласия».

На встрече поднимались вопросы о деятельности локального Центра по проведению комплексного экзамена Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, а также обсуждалась роль учреждений образования и культуры, религиозных организаций области в воспитании толерантного общества и предупреждении межнациональных, межконфессиональных конфликтов и иных экстремистских проявлений среди подростков и молодежи.

Ректор Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема Наталья Баженова и председатель комитета областного парламента по вопросам образования, молодежной политики, культуре, физической культуре и спорту Лилия Комиссаренко указали на необходимость введения эффективной системы мониторинга для понимания уровня терроризма и экстремизма в молодежной среде и среди детей.

Главный раввин ЕАО Элиягу Рисса отметил, что готов предоставить для проведения межнациональных и межконфессиональных мероприятий помещения молодёжного центра, который полностью для этого оборудован.