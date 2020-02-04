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Ростислав Гольдштейн: необходимо защитить здоровье и жизнь людей

Ростислав Гольдштейн: необходимо защитить здоровье и жизнь людей

Помещение для временного содержания граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию оборудуют по поручению главы региона. Этот и другие вопросы обсудили на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Граждане КНР, имеющие вид на жительство в Российской Федерации, должны находиться под постоянным наблюдением медиков в течение 14 дней. В настоящее время в специализированном учреждении уже оборудованы 7 стерильных боксов, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Кроме того, в рамках заседания комиссии обсуждался вопрос о недостаточном количестве газа для населения. Текущих запасов у АО «Биробиджаноблгаз» хватит на срок менее месяца. Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил взять ситуацию под контроль. В целях защиты интересов жителей области решением комиссии предприятию будет выделено 12 миллионов рублей для приобретения топлива. Оно поступит в ЕАО в течение трёх дней после оплаты.

В пунктах временного размещения в Биробиджане продолжают оставаться 16 человек, пострадавших от паводка. Глава мэрии города Александр Головатый рассказал, что по закону срок их пребывания в ПВР заканчивается 18 февраля и до этого момента вопросы с получением нового жилья должны быть решены. На содержание ПВРов бюджет Биробиджана понёс расходы в размере более 650 тысяч рублей. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям региона данные средства будут компенсированы.

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