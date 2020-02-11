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Ростислав Гольдштейн: новый корпус областной больницы будет построен в ЕАО

Ростислав Гольдштейн: новый корпус областной больницы будет построен в ЕАО

Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова и Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, решено, что в регион прибудут представители федерального министерства, которые оценят состояние имеющихся объектов здравоохранения и подберут площадку под застройку нового корпуса областной больницы. Также на встрече стороны обсудили перспективы развития медицинской инфраструктуры в ЕАО.

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