/ / Ростислав Гольдштейн: озвученные В. В. Путиным меры смогут способствовать сокращению оттока населения

Ростислав Гольдштейн: озвученные В. В. Путиным меры смогут способствовать сокращению оттока населения

Ростислав Гольдштейн: озвученные В. В. Путиным меры смогут способствовать сокращению оттока населения

В беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС врио губернатора ЕАО отметил, что меры социальной поддержки, отражённые в послании Президента РФ Федеральному собранию, помогут повысить качество жизни людей во всех регионах страны.

Глава Государства поручил ввести выплату материнского капитала уже за первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличить до более чем 616 тысяч рублей. Он также предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

— [Озвученные президентом] меры смогут поспособствовать сокращению оттока [населения], для нас важен каждый. Сейчас отток есть, как и в других территориях, важно создать качество жизни населения, — сказал Ростислав Гольдштейн.

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