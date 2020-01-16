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Ростислав Гольдштейн: послание Президента – прямое указание к действию в интересах людей

Ростислав Гольдштейн: послание Президента – прямое указание к действию в интересах людей

Фото с сайта http://www.kremlin.ru/

Президент В. В. Путин обозначил основные направления развития страны на ближайшее время.

Среди них демография, образование, здравоохранение, инвестиции, экология, технологии и конституционные изменения. Акцент был сделан на повышении качества жизни людей.

Глава региона Ростислав Гольдштейн особо отметил важность темы здравоохранения в послании Президента.

— В ЕАО вопрос получения качественной медицинской помощи – один из важнейших. Поэтому решение данной проблемы находится на моём особом контроле. Так, в этом году начнётся строительство 17 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти объекты необходимо привлекать квалифицированные кадры. Ряд специалистов уже проходит обучение в медицинских вузах страны. Для того, чтобы условия их работы были комфортными, мы готовы предоставить служебное жильё и все положенные по закону выплаты. Медицинская помощь для граждан должна быть качественной и своевременной, — сказал Ростислав Гольдштейн.

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