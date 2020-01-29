/ / Ростислав Гольдштейн провел рабочую встречу с главным судебным приставом Хабаровского края и ЕАО

Одной из главных тем деловой беседы стали вопросы погашения долгов населения за жилищно-коммунальные услуги и задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко рассказал главе региона о результатах работы службы за 2019 год. Всего было окончено исполнительных производств на сумму более 900 миллионов рублей. Из них почти 21 миллион рублей был перечислен в бюджет области.

На встрече стороны обсудили дальнейшее взаимодействие службы судебных приставов с областной и муниципальными властями. Анатолий Касьяненко обозначил перед главой региона самые проблемные вопросы, которые годами не находили решения. Так, он рассказал о ненадлежащем содержании некоторых судебных участков. Озвучил и проблемы с неуплатой алиментов, с обеспечением детей-сирот жильем, с собираемостью платежей в сфере ЖКХ.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн дал все необходимые поручения, чтобы служба судебных приставов в ЕАО могла надлежащим образом выполнять свои функции. Глава региона отметил, что пополнение бюджета ЕАО – этот общая задача двух структур.