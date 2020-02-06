/ / Ростислав Гольдштейн провел встречу с вице-президентом «Ростелекома» Александром Логиновым

В Биробиджане состоялась встреча главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна и вице-президента — директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александра Логинова.

Стороны обсудили деятельность провайдера цифровых услуг на территории автономной области и дальнейшее сотрудничество, сообщает управление по внутренней политике Еврейской автономной области.

«Ростелеком» продолжает расширять телекоммуникационную инфраструктуру и модернизировать линии связи в Еврейской автономной области. Специалисты компании проложили более 1 000 км волоконно-оптических линий связи на территории субъекта. Услуга проводного доступа в интернет предоставляется в 53 населенных пунктах. Более 70 % абонентов «Ростелекома» в ЕАО и более 90 % в Биробиджане пользуются услугами связи по оптическим технологиям. Свыше 30 тысяч жителей ЕАО пользуются такими сервисами услугами, как проводная и сотовая телефония, скоростной интернет, «Интерактивное ТВ», «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

В фокусе внимания компании сейчас строительство инфраструктуры и оказание услуг доступа к интернету для социально значимых объектов. Работа ведется по госконтракту в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019 году в ЕАО к интернету было подключено 45 школ и больниц, а в 2020 планируется подключить еще 55 объектов.

Логичным развитием комфортной среды для человека в «Ростелекоме» считают повышение уровня жизни и безопасности. Компания представила перспективные проекты в сфере образования, медицины и информационной безопасности, реализация которых возможна на территории ЕАО.

В рамках концепции «Умного города» «Ростелеком» реализует проекты в области энергоэффективности и предлагает современные цифровые решения в сфере ЖКХ и энергетики. Компания предлагает широкий спектр сервисов — от уличного освещения и модернизации котельных до системы мониторинга вывоза и утилизации ТБО и установки общедомовых приборов учета электроэнергии, тепла и воды.

Глава региона отметил, что дальнейшее сотрудничество региона и провайдера цифровых услуг продолжится.