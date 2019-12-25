/ / Ростислав Гольдштейн: развитие здравоохранения – одна из приоритетных задач руководителя региона

Состоялся разговор Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, на котором обсудили вопросы увеличения финансирования мероприятий национального проекта «Здравоохранение» на территории региона.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в настоящее время аппарат Министерства здравоохранения РФ и исполняющий обязанности зампреда правительства Валерий Жуков приступили к уточнению необходимых объемов финансирования для более масштабной реализации национального проекта в автономии.

В середине января будущего года состоится встреча Вероники Скворцовой и Ростислава Гольдштейна, на которой будут обсуждаться предварительные расчеты, совместно подготовленные аппаратом Министерства здравоохранения РФ и правительством области.