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Ростислав Гольдштейн выразил соболезнование в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кечинова

Не стало Михаила Фёдоровича Кечинова – человека, который был гордостью области.

Добровольцем уйдя на фронт, он геройски прошёл дорогами войны от блокадного Ленинграда до Восточной Пруссии. Полковой разведчик был на переднем крае и все послевоенные годы, отличаясь доблестным трудом, активностью в общественной жизни и ветеранском движении. Михаил Фёдорович внёс большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким этого замечательного человека и гражданина! Светлая ему память!

Временно исполняющий обязанности губернатора области Ростислав Гольдштейн

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