/ / Ростислав Гольдштейн: взаимодействие между традиционными конфессиями – один из факторов стабильности в регионе

Ростислав Гольдштейн: взаимодействие между традиционными конфессиями – один из факторов стабильности в регионе

Ростислав Гольдштейн: взаимодействие между традиционными конфессиями – один из факторов стабильности в регионе

Об этом глава региона говорил на рабочей встрече с председателем Духовного управления мусульман Дальнего Востока Ахмадом хазратом Гарифуллиным.

Представители мусульманской религии отметили, что готовы оказать необходимую поддержку региону и его руководителю. Ростислав Гольдштейн поблагодарил Ахмада хазрата за содействие в организации и проведении межконфессионального форума, который состоялся в ЕАО в прошлом году, — сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

— Наша область – это территория толерантности. Между религиями в ЕАО нет недосказанности. Надеюсь, что совместная работа представителей всех конфессий на благо жителей региона продолжится и в будущем, — сказал Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, гости отметили, что продолжат благоустройство территории соборной мечети, которая была открыта в минувшем году. По мнению представителей мусульманской общины, она должна стать не только центром притяжения верующих, но и достопримечательностью города.

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