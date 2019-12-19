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Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в детских садах города Биробиджана

Сегодня в городе Биробиджане поступила информация о минировании детских садов. Незамедлительно началась эвакуация детей. Врио губернатора Ростислав Гольдштейн выехал контролировать процесс эвакуации.

Трагедия произошла в детском саду № 24, одному из воспитателей стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщина умерла до прибытия медиков. Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон.

В настоящее время эвакуация закончена. Врио губернатора Ростислав Гольдштейн все обстоятельства, связанные с данной ситуацией, взял под личный контроль.

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