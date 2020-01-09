/ / Ростислав Гольдштейн: забота о ветеранах – наша главная обязанность

Побывав в гостях у ветеранов труда и тружеников тыла Великой Отечественной войны в доме одиноких граждан пожилого возраста, он поздравил всех с наступившим новым годом.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Ростиславу Гольштейну показали комнаты времяпровождения проживающих, а это помещения для досуга, где можно шить, специально оборудованная туалетная комната, спортзал и комната, где расположены иконы для верующих. В завершении встречи за дружеской беседой и чаепитием постояльцы рассказали о своей жизни и досуге в специальном доме. Врио главы региона пожелал всем ветеранам крепкого здоровья, любви родных и близких.

После этого Ростислав Гольдштейн на дому посетил ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла Татьяну Веретенникову, которую поздравил с 90-летием, вручив памятные подарки с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации и от себя лично. Татьяна Иосифовна проживает в двухкомнатной благоустроенной квартире, заботу о ней осуществляют дети и внуки.