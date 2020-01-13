/ / Рождественское путешествие

Как изменились Святая Земля и её святыни за полтора века

Сто лет назад семейной реликвией нередко становились фотографии и открытки с изображениями святых мест Палестины. Они до сих пор могут передаваться по наследству. Тогда посетить эти земли стоило больших трудов, а уж сфотографировать их было еще сложнее. Теперь то же самое сделать куда проще.

Странники в Земле обетованной

Родоначальницей паломнической традиции в Новом Завете можно считать Богородицу, которая посещала места, связанные с крестным путём Иисуса Христа. История русских богомольцев на Святой Земле начинается почти тысячу лет назад. Первое известное произведение о таком паломничестве – «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли». Оно было написано в XII веке. Однако до XIX века люди отправлялись в дальние земли на свой страх и риск, да полагаясь на милость Божию.

Паломники чаще всего прибывали на Святую Землю морским путём и высаживались в порту Яффа. Это старинный город, где по преданию Ной строил свой ковчег, а пророк Иона вышел на берег после того, как побывал в чреве гигантской рыбы. Этот порт когда-то завоёвывали египетские фараоны, Александр Македонский и крестоносцы. Сегодня Яффа (вернее, уже Яффо) сливается с современным Тель-Авивом и паломники прибывают в Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

В 19 веке богомольцы должны были часто отправляться в Иерусалим пешком, рискуя на дорогах встретить разбойников. Сегодня паломников, как и большинство других путешественников, ждет поездка на автобусе до места проживания. Разница, можно сказать, очевидная, и она в пользу современности.

Однако далеко не всегда в прошлом человек сталкивался с неустроенностью. В конце XIX века заботу о русских богомольцах на себя приняло Императорское православное палестинское общество и добилось в этом больших успехов. К примеру, появились специальные книжки паломника с отрывными купонами. Приобретя такую, можно было, расплачиваясь только купонами, а не наличными деньгами, добираться из России в Палестину и обратно. Это делало дорогу много безопасней.

В разных точках Палестины были отстроены дома для странников, где можно было отведать привычной русской еды, были даже школы и больницы для местных жителей. В Иерусалиме на Пасху русских собиралось до десяти тысяч человек. Как говорили очевидцы, в это время Иерусалим напоминал одну из наших губерний – повсюду слышалась русская речь.

Что ищет он в краю далёком?

Сейчас паломники путешествуют по стране, как и туристы, на автобусах. Это много проще. Но вместе с тем и времени для уединения и самоуглубления у нынешних пилигримов немного – нужно перемещаться с группой на автобусе, успеть посетить многие святые места за короткое время поездки. Тем не менее даже в ускоренном современном ритме людям удаётся помолиться и даже получить новые впечатления от прикосновения к святыням.

Безопасности современных паломников, по большей части, ничего не угрожает, но каждый день приходится пересекать границу между Израилем и Палестинской автономией, обозначенную… стеной. Над головой можно слышать рёв истребителей, видеть танки на дорогах, даже слышать стрельбу в кварталах палестинских поселений. Гиды вынуждены предупреждать своих подопечных о том, что в некоторых поселениях не надо разевать рот, чтобы не лишиться кошелька, или же просто отходить далеко от группы, дабы не нажить себе неприятностей.

В прошлом главной угрозой на дорогах были бедуины, кочевой народ, нередко промышлявший грабежом и разбоем. Для борьбы с бедуинами в конце XVIII века власти Османской империи переселяли на территорию Палестины черкесов и вайнахов с Кавказа. Они живут там до сих пор и интегрировались в израильское общество. Бедуины сейчас встречаются очень разные, но этот самобытный народ до сих пор сохраняет свои черты, которые невозможно обойти вниманием. К слову, сегодня иногда… бедуины охраняют паломников.

На склонах горы Фавор, где, как верят христиане, Иисус Христос, преобразившись, проявил свою божественную сущность, есть городок бедуинов, в котором живут… депутаты парламента и генералы израильской армии.

Старые тёплые стены

Старинные монастыри всегда были важны для паломников. Некоторые из них не меняются на протяжении веков. Лавра Саввы Освященного и монастырь святого Георгия Хозевита и сейчас выглядят, как на старых фотографиях. У лавры стоят две башни, им около полутора тысяч лет. Одна предназначена для женщин-паломниц – им не разрешается входить в монастырь. Живут монахи по строгому уставу основателя: едят, к примеру, раз в день и очень много молятся. При этом для связи с внешним миром пользуются квадроциклами и автомобилями.

Ещё одна святыня, дошедшая до нас из глубины веков, Базилика Рождества, стоящая в Вифлееме. Это единственный храм, сохранившийся со времён царицы Елены и императора Константина. Контуры первоначальной постройки угадываются под более поздними архитектурными наслоениями. Входом в храм когда-то служила большая арка. Крестоносцы сделали вход поменьше. Они же установили стропила, которые держат крышу до сих пор. При турках появились «врата смирения» – маленькая дверца, нужно нагнуться, чтобы войти в неё.

В нынешнем десятилетии в базилике началась реставрация, и под слоем старой штукатурки была обнаружена мозаика. Когда-то ею украсили храм крестоносцы совместно с византийцами. Это был единственный в своем роде совместный большой проект католиков и православных, и сейчас эти яркие фрески вызывают удивление.

На горе Елеонской

В начале двадцатого века Елеонскую гору украсила католическая Церковь всех наций, пожертвования на неё приходили из многих стран мира, поэтому за ней закрепилось такое название. Также она называется Базилика Агонии Господней, она построена в Гефсиманском саду. Храм сохраняет атмосферу тёмной ночи сада, в котором звучала последняя молитва Иисуса Христа к его Отцу.

Архитектор этой базилики – Антонио Барлуцци. Он построил на Святой Земле много храмов, и каждый из них создавался по индивидуальному проекту. В базилике установлены фиолетовые витражи, которые сохраняют атмосферу ночного леса и скорби, мозаику на его своде украшают звёзды. Перед алтарём расположен камень, на котором, по преданию, Христос совершал свою молитву. Барлуцци не взял платы за строительство этого храма.

Ещё одна вещь обращает внимание, когда оказываешься на склонах Масличной горы – это надгробия. Многие евреи стремятся быть похороненными в этих местах. Археологические слои с захоронениями уходят глубоко в землю. И сейчас целый склон горы уложен желтовато-белыми могильными камнями, многие из них новые. По преданию, именно в долине Кедронского потока, протекающего между Елеоном и Иерусалимом, будет воскресение мёртвых и Страшный суд.

Путешествовал, делал фото и искал раритеты Илья ВОРОБЬЁВ