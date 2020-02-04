/ / РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации

РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации

РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации

Россельхозбанк один из первых начал обслуживание граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка не выходя из дома.

Теперь механизм биометрической идентификации доступен из любой точки мира в любое время, не предполагает заполнения бумажных форм и не требует специального оборудования и присутствия гражданина в офисе Банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы и выполнить процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством, имеющим камеру/микрофон и выход в Интернет.

Реализация механизма удаленной биометрической идентификации была осуществлена совместно с технологическим партнером банка – компанией РТЛабс.

Банк предлагает два варианта подключения к дистанционному обслуживанию: через компьютер или мобильное устройство. В первом случае сервис доступен на странице входа в Интернет-банк — «Регистрация через Госуслуги». Чтобы начать пользоваться услугами РСХБ со смартфона или планшета, достаточно скачать в Google Play и App Store приложение «Биометрия», разработанное ПАО «Ростелеком» (Оператором ЕБС) и мобильное приложение Банка. Далее, используя функцию «Регистрация через Госуслуги», можно подтвердить личность по биометрическим данным.

После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ и ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7.

В случае отсутствия на портале Госуслуги биометрического профиля можно на сайте Банка https://www.rshb.ru/about/bio_registration/  выбрать отделение, которое потенциальный клиент может посетить в удобное время для прохождения регистрации в Единой биометрической системе.

«Россельхозбанк активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологии, которые облегчают жизнь и значительно экономят время. Возможность обеспечить доступность и безопасность качественного банковского обслуживания на сельских территориях – наш стратегический приоритет, а для жителей удаленных или труднодоступных территорий  биометрия может стать  единственной возможностью  получить полный спектр финансовых услуг», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Сегодня удаленная идентификация позволяет гражданам получать банковские услуги не выходя из дома — достаточно только зарегистрироваться в Единой биометрической системе, разработанной »Ростелекомом». РСХБ – один из первых банков, который позволил любому гражданину стать клиентом и получать финансовые услуги по биометрии. »Ростелеком» активно развивает систему и уже в ближайшее время биометрическая идентификация выйдет за пределы финансовой отрасли, позволит гражданам покупать товары в магазинах, не предъявляя банковской карты или смартфона, проходить в транспорт без посадочного талона и бумажного билета. Достаточно будет посмотреть в камеру», — прокомментировал Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

«Механизм удаленной идентификации является одной из составных частей комплексной биометрической системы Россельхозбанка, позволяющей повысить качество и безопасность обслуживания клиентов. Совместно с РСХБ мы прошли долгий путь по созданию биометрической системы банка и на текущий момент продолжаем развивать ее для других бизнес-процессов банка»,- подчеркнул Дмитрий Корэ, директор по работе с государственными заказчиками компании РТЛабс.

Биометрическая система РСХБ, разработанная и внедренная РТЛабс, построена на платформе «RTL Biometric Platform» и полностью интегрирована с ЕСИА и ЕБС. Решение позволяет применять биометрическое подтверждение личности не только в рамках дистанционного обслуживания клиентов, но и в процессе оказания ряда услуг в отделении с целью недопущения противоправных действий.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика