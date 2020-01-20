/ / Руководители ЕАО поздравили с профессиональным праздником работников прокуратуры

В областной филармонии состоялось торжественное собрание, на котором чествовали прокурорских работников Еврейской автономии.

Первым к коллегам обратился прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов, а затем представителей прокуратуры приветствовал временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн.

«Порой вы являетесь последней надеждой на справедливость у людей, которые обращаются к вам за помощью. Я точно знаю, что вы честные и порядочные офицеры. Несите звание прокурора с гордостью, поступайте честно, как велят вам долг и совесть. Тогда у нас с вами всё получится и Еврейская автономная область станет лучшим местом на карте Российской Федерации. Спасибо за вашу работу», — сказал врио губернатора.

От имени депутатского корпуса ЕАО ветеранов и работников надзорного ведомства поздравила председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова. Она выразила им признательность за каждодневную многогранную работу по защите прав и законных интересов жителей области, поблагодарила за последовательное отстаивание своей позиции перед депутатами.

«Между депутатами и представителями прокуратуры установилось конструктивное взаимодействие. Вы всегда тверды в своих убеждениях, сами выступаете с законодательными инициативами. Так было и в минувшем году. Например, при принятии областного бюджета вы активно и небезуспешно добивались повышения финансирования на обеспечение работы мировых судей. Высокую оценку общественности получил и инициированный вами областной закон о запрете продажи несовершеннолетним любых никотиносодержащих смесей, — сказала, в частности, председатель. – Мы всегда внимательно прислушиваемся к вашим пожеланиям, учитываем ваши конкретные предложения по нормотворческой деятельности. Уверена, наша совместная конструктивная работа будет продолжена».

Эффективную совместную работу с прокуратурой области отметил и депутат Государственной Думы от ЕАО Анатолий Тихомиров.

«За год я получаю больше тысячи обращений граждан, и многие из них требуют вмешательства прокуратуры. И, надо сказать, все направленные мной письма в наше надзорное ведомство были рассмотрены в установленные законом сроки, причем качественно, с принятием обоснованных решений. Права многих граждан были защищены именно благодаря вам», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ростислав Гольдштейн, Любовь Павлова и Анатолий Тихомиров поблагодарили прокурора области Заурбека Джанхотова, его заместителей и других прокурорских работников за плодотворную совместную работу с органами власти, депутатами, пожелали ветеранам и работникам ведомства здоровья, счастья, благополучия, всего самого лучшего и доброго, а действующим сотрудникам – и успехов на службе, результативной работы на благо жителям области.

За укрепление законности и правопорядка на территории ЕАО, добросовестное несение службы некоторым ветеранам прокуратуры были вручены Благодарственные письма губернатора области, Законодательного Собрания и депутата Государственной Думы.

Пресс-служба ЗС ЕАО

