/ / Рупедия идёт на смену Вики?

Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на интернет-версию Большой российской энциклопедии в электронном виде

Предложение президента прозвучало на Совете по русскому языку. Затем пресс-секретари президента и премьер-министра неделю объясняли слова главы государства.

Запретить нельзя придумать лучше

«По поводу “Википедии”… Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде… Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — высказался президент России.

Ранее в сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога «Википедии» в 2020-2022 годах. Соответствующую субсидию планируют выделить издательству «Большая российская энциклопедия». Об этом говорилось в приложении к проекту закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Многие СМИ тут же насторожила слишком категоричная форма высказывания Владимира Путина. Слово «заменить» произвело на общественность глубокое впечатление. Все дальнейшие информационные сообщения и комментарии стали тут же концентрироваться вокруг предполагаемого «закрытия «Википедии», учитывая, что некоторые ее статьи до сих пор блокированы Роскомнадзором. Кстати, этот ресурс уже давно и жестко цензурируют власти Китая, Ирана, Турции, Таиланда, Туниса и некоторых других стран. К сожалению, ни одна из них не является образцом свободы слова.

Исполнительный директор, управляющий российской частью «Википедии» Станислав Козловский даже дал одному из российских электронных издательств озабоченный комментарий: «Не совсем понятен смысл слов «заменить «Википедию». Заблокировать? Этот нюанс не уточнен. Мы всегда выступали за расширение источников. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли президент имел в виду последнее. Я надеюсь».

Нельзя «изъять» Россию

Комментарий от пресс-службы президента России. Оказалось, что Владимир Путин, говоря о «Википедии», имел в виду, что никем не гарантируется достоверность информации, размещённой на этом ресурсе. О запрете электронной энциклопедии не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, «Википедия» является уважаемым, популярным, самообновляемым ресурсом, однако никем не гарантируется правильность и достоверность данных, размещаемых в ней. Он добавил, что Путин говорил о том, что надо сделать гарантированную с точки зрения достоверности энциклопедию. Песков уточнил, что таким примером является Большая российская энциклопедия. «Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» и речи быть не может», — заявил Дмитрий Песков.

Действительно, поскольку закрыть или взять под контроль русский сегмент «Википедии» пока решительно невозможно, так что ни о какой замене не может быть и речи. Вероятнее всего, это может быть конкурентное сосуществование двух проектов.

Режим: вне конкуренции

Тем не менее сама возможность появления в России такого информационного ресурса рождает ряд вопросов. Многие прямо высказывают озабоченность: а получится ли что-то действительно достойное и привлекательное для пользования? Деньги на создание электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ) выделены немалые. Но сможет ли она стать альтернативой уже зарекомендовавшей себя «Википедии», составив ей конкуренцию по посещаемости и цитируемости?

Известный российский предприниматель-инноватор Георгий Васильев, который занимается улучшением пользовательского опыта в русском сегменте «Википедии», отметил, что эта электронная система на сегодня является крупнейшим информационным ресурсом мира, к которому люди обращаются по самым разным вопросам. В русском сегменте «Википедии» полтора миллиона статей. Каждую минуту к ним обращается полтора миллиона пользователей.

При этом специалисты проанализировали посещаемость статей, которые посвящены сложным понятиям, теориям и технологиям, и обнаружили, что «Википедия» — это мощнейшее средство популяризации науки. На многие статьи «Википедии», посвященные научным терминам, названиям и явлениям, за последние четыре года заходы читателей превысили миллион посещений.

При этом специалистами русскоязычного сегмента «Википедии» рассматривается возможность некоего упрощения многих статей, посвященных сложным научным вещам, то есть не помешал бы их перевод с научного языка на понятный, но не вульгарный. Запущен экспериментальный конкурс, на который уже вынесено 175 популярных статей. Участникам конкурса было предложено сделать более доходчивыми преамбулы статей и иллюстрации к ним. Для «Википедии» это важный эксперимент. Если появятся хорошие результаты – это поможет сделать более понятными для широкой аудитории тысячи новых и старых статей.

Что считать «правильным»

Под словами Владимира Путина о достоверности информации следует понимать то, что Большая Российская энциклопедия, приведенная как пример, является гораздо более управляемым изданием. Там есть главная редакция, редактор, который своей властью и разумением правит (или отклоняет вовсе) чужой текст.

«Википедия» же – это не энциклопедия в научном смысле. У одной статьи «Википедии» может быть сотня авторов, и все они равны в правах. Каждый может предложить известную ему часть информации и поделиться ею с миром, причем безвозмездно, т.е. даром. Это лишь показывает, что именно и насколько интересно не только авторам статей, но и читателям. Востребованные темы развиваются, и, соответственно, читатели узнают больше.

Электронный вариант БРЭ вряд ли будет создаваться на подобных условиях: там все будет написано согласно стандартам создания научных энциклопедических статей. К тому же созданию электронного макета энциклопедии, вероятнее всего, будет предшествовать долгая работа по определению списка статей – что нужно будет включить в энциклопедию, что изъять, а что желательно вообще не допускать.

К тому же при создании БРЭ, то есть соответственной работе редакции и главного редактора, очень выразительным становится элемент ангажированности. Например, какие-то люди, личности, деятели и даже явления и события могут быть представленными только с одной стороны, без альтернативных точек зрения. А ведь точка зрения редакции может быть ангажированной, выражать, например, позицию группы политиков или какого-то слоя общества.

Расстановка сил в Сети

Никакое государственное издательство не способно профинансировать полтора миллиона статей, которые постоянно обновляются. Важен и охват тем, который исходит из интересов аудитории: в какой советской/российской энциклопедии вы найдете исчерпывающую информацию, например, об известных фильмах, персоналиях, автомобилях, блюдах, игрушках и многом другом? БРЭ подчинена строгим меркам научности, и вряд ли она будет так популяризирована, как ее ныне действующий электронный собрат. А значит, вряд ли она будет так же известна и потребляема, а будучи все-таки создана, очень не быстро заработает уважение среди читателей, не говоря уже об успешной замене одного другим.

Я думаю, что создателям электронного варианта БРЭ, который может стать достойной альтернативой «Википедии», нужно учесть множество нюансов, чтобы не воплотить в итоге просто скучный электронный информационный архив.

Современная жизнь и ее события, веяния и явления сменяют друг друга очень быстро, и оперативное же реагирование на эти изменения и должное их информационное сопровождение стоят на первом месте. Создавать электронную российскую энциклопедию как несвободный и нерегулярно (не по востребованности пользователей) обновляемый, пусть и выверенный по всем правилам достоверности, ресурс – значит, обречь ее на судьбу своего бумажного прародителя, тома которого пылятся на полках библиотек.

В конце концов, время от времени в науке совершаются открытия, высказываются гипотезы. А вот подтверждаются и безусловно принимаются научным сообществом они очень не скоро. И не везде, и не всегда. Что особенно касается истории, которую пишут победители.

Создать новый электронный ресурс можно. А кто будет заниматься его развитием, поддержанием актуальности и на какие деньги? Вопрос не энциклопедический, но не менее актуальный.

На пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2019 года:

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