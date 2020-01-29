/ / Русские советские писатели Аркадий и Борис Стругацкие (1925 – 1991; 1933 – 2012)

Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность

Русские советские писатели, соавторы, сценаристы, классики современной научной и социальной фантастики. Аркадий Натанович родился в городе Батуми, затем жил в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны работал на строительстве укреплений, затем – в гранатной мастерской. В конце января 1942 года вместе с отцом эвакуировался из блокадного Ленинграда. Чудом выжил – единственный из всего вагона. В городе Ташле Оренбургской области работал на молокоприемном пункте, учился в Актюбинском артучилище, в Военном институте иностранных языков. Преподавал в Канской школе военных переводчиков, служил дивизионным переводчиком на Дальнем Востоке, работал в «Реферативном журнале», затем редактором в Детгизе и Госполитиздате.

Борис Натанович родился в Ленинграде, туда же вернулся после эвакуации, окончил механико-математический факультет ЛГУ с дипломом астронома, работал в Пулковской обсерватории. С 1960 года – профессиональный писатель. Член Союза Писателей, Лауреат Государственной премии РСФСР (1986).

Оба брата независимо друг от друга писали еще с начала 1950-х, при этом обмениваясь литературными замыслами – по переписке и при встречах. В 1958 году был опубликован их первый совместный рассказ «Извне». А первая отдельная книга вышла в 1959 году – научно-фантастическая повесть «Страна багровых туч». С тех пор Стругацкие оставались верны жанру научной фантастики и преуспели в нем, став одними из самых популярных советских фантастов. Широкая известность пришла к братьям Стругацким после публикации научно-фантастических рассказов – «Шесть спичек» (1959), «Испытание СКР» (1960), «Частные предположения» (1960) и др.

Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира.

… бегут, идут, бредут, обходя заставы, сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ; за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни, не знающего красоты народа; за то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу… Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век…

Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные.

Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других.

Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых.

Психологически почти все они были рабами – рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом – рабом богатства, противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов.

Любить она умела, как любят сейчас на Земле, – спокойно и без оглядки…

Привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, даже превосходящих их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия.

Тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей.

Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем, а когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени.

Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо…

В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину – это всегда наполовину враг.

Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных спектрогласовых домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпровождения.

Вот так думаешь, думаешь, думаешь – и в конце концов выдумываешь порох.

Нет ничего дороже времени, подумал он. Час стоит жизни, день бесценен.

В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.

Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен бог.

Сущность человека – в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не притерпелся. Вероятно, Бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас сил и терпения.

И всегда будут короли, более или менее жестокие, бароны, более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя.

Мир не может меняться вечно, ибо ничто не вечно, даже перемены.

Ничего нельзя приобрести, не утратив, – мы бесконечно сильнее в нашем царстве добра и бесконечно слабее в царстве зла.

Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность.

Умные нам не надобны. Надобны верные.

Все их действия можно объяснить, но чертовски трудно эти действия предсказать.

Зерно, высыпаемое из мешка, не ложится ровным слоем, но образует так называемую коническую пирамиду. Каждое зернышко цепляется за другое, стараясь не скатиться вниз. Так же и человечество. Если оно хочет быть неким целым, люди должны цепляться друг за друга, неизбежно образуя пирамиду.

Цитаты из романа Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом»

Подготовила Анастасия Кадина