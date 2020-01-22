/ / Русский прозаик Марк Алданов (1886 – 1957)

Хуже всего, когда легкомыслие и невежество соединяются с самоуверенностью.

Русский прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы, философ и химик, один из самых читаемых (и переводимых на иностранные языки) писателей первой русской эмиграции, который получил известность благодаря своим историческим романам. Был тринадцать раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Урожденный Марк Александрович Ландау. Родился в интеллигентной и состоятельной еврейской семье. Окончил классическую гимназию в Киеве (1904), юридический и физико-математический факультеты Киевского университета. В разные годы опубликовал несколько работ по химии. В литературе дебютировал книгой «Толстой и Роллан» (1915). Вступив в партию народных социалистов в 1919 году, был командирован ею за границу. В Россию не вернулся – жил в Париже, Берлине, затем в Нью-Йорке, где вместе с М.О. Цетлиным основал «Новый журнал», позже – в Ницце. В своем наиболее значительном романе «Истоки» (1950) писатель воспроизвел широкую панораму событий в России и Европе в 1875–1881, трактуя их как завязь причин, вызвавших впоследствии крушение Российской империи. О психологии революционерства, банкротстве современной культуры перед лицом исторических новообразований в виде фашизма и коммунизма Марк Алданов писал в романах «Начало конца» (1939), «Живи как хочешь» (1952), «Самоубийство» (1957). Многочисленные, нередко блестящие эссе Алданова о «людях катастрофических эпох» собраны в книгах «Огонь и дым» (1922), «Современники» (1928), «Портреты и Новые портреты» (1931, 1936), «Земли, люди» (1932), «Юность Павла Строганова…» (1934).

Занимался благотворительностью, пользовался расположением практически всей русской эмиграции во Франции и США, имел репутацию «совершенного джентльмена». Его произведения стали активно издаваться в СССР и России с 1987 года. В начале 2006 года «Новый журнал» учредил Литературную премию имени Марка Алданова, присуждаемую за лучшую повесть года, которая написана русскоязычным писателем, живущим за пределами Российской Федерации.

– Постой. За что арестовали и посадили?

– Разве у них разберешь? Вероятно, ни за что. Или за пропаганду, то есть опять-таки ни за что.

Если у человека нет ни гения, ни хотя бы большого таланта для личного творчества, то остается вложить свои небольшие силы в какое-нибудь большое общее дело.

Старый излюбленный деспотами прием: ничего не изменив в существе ненавистного обществу учреждения, изменить его название.

Хуже всего, когда легкомыслие и невежество соединяются с самоуверенностью.

Народ, разумеется, войны не хотел, как не хотел ее и в 1866-м, и в 1870 году. Это большого значения не имело: доведение народа до белого каления было просто вопросом техники, хорошо ему известной… Зато хотели войны почти все офицеры: для них война была лучшим, единственным быстрым способом сделать карьеру, что и было во все времена главной причиной войн.

Я у жизни учусь и нахожу, что в ней постепенно можно и должно изменить весьма многое.

– Дальше что? – переспросил озадаченно старик. – Дальше я сейчас не заглядываю. – Он засмеялся и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение. – Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала…

Он закурил папиросу, и ему показалось, что он счастлив. «Как же я раньше не догадался, что это так просто?». То есть не счастье, а приближение к нему, то, что в математике называется асимптотой: линия, никогда не совпадающая с кривой, но тесно приближающаяся к ней. Асимптота счастья, – вот чего надо искать в жизни.

Пушкин был больше чем гений, он был сверхчеловеческим явлением и по уму, и по живости, и по простоте, – и, тем не менее, именно у него не было их профессиональной мании величия.

Наступают великие и жесткие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре.

Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? О России это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше, действительно, насквозь прогнило, уж там я не знаю, успев созреть или не успев.

Жизнь ее была печальной задолго до того, как стала нечеловеческой.

Странно устроена жизнь: приходится лицемерить даже с очень близкими людьми.

Быть может, эти люди – соль земли, но возможно и то, что такая соль землю погубит…

Революционная работа – тот же сон, ведь сон – это когда человек живет и думает без логики…

Государственные люди, одни сознательно, другие бессознательно, считали общественное мнение вежливым синонимом массового идиотизма.

Ей было мучительно жаль ребенка; о нем не могла думать без слез. Самые нелепые вопросы приходили ей в голову: больно ли неродившемуся ребенку, когда вешают его мать?

«…знаете ли вы, как лорд Дюфферин определяет революцию: «Революция – это когда внизу убийцы, а наверху самоубийцы».

Горючий материал в России накоплен столетиями… Да и во всем мире. Наше дело бросить искру в порох.

Не я делал свою жизнь, а она со мной делала, что хотела.

«Очень милая, прекрасная семья, – думал Мамонтов. – На таких семьях держится Россия. Я не понимаю поэзии революции, но поэзию русской интеллигенции всегда чувствовал. В чем она? Книги, журналы, рояль, портреты Пушкина и Герцена, «мягкий свет лампы», – не в них же? А может быть, и не так пусты слова о разумном и добром?».

– Русские люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всех их перережем… Лишь бы слились в России две могучие стихии: крестьянская и разбойничья, и тогда заварится каша на весь мир!..

У человечества, собственно, два несчастья: то, что люди тройного сальто-мортале существуют, и то, что они талантливее других людей. Таким господам, как Бисмарк, нечего делать на мирной, тихой земле.

Цитаты из романа Марка Алданова «Истоки»

Подготовила Анастасия Кадина