/ / Рыба под вопросом

На Амгуни, Анюе и Тунгуске пустые нерестилища кеты

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и WWF России подвели итоги общественного мониторинга осенней кеты на притоках Амура. Выявленные факты браконьерства вновь подтвердили необходимость усиления мер охраны лососевых.

Общественный мониторинг заполнения нерестилищ лососевых на главных нерестовых притоках Амура — Амгуни, Анюе и Тунгуске — стал ключевым событием Международного года лосося—2019 в бассейне Амура. В экспедициях совместно с добровольцами Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края принимали участие Александр Антонов — ведущий научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН, Михаил Скопец — ихтиолог, специалист по водной экологии, Елена Подорожнюк — врио заведующей лабораторией лососевых рыб Хабаровского филиала ВНИРО. Независимое обследование на цифрах и фактах показало: если рыбаки, выбирая свою квоту в низовьях Амура, будут оставлять нерестилища пустыми, возврата молоди тихоокеанского лосося через несколько лет просто не будет.

«По осенней кете мы ждём, что 2020 станет последним годом, когда хоть немного рыбы, но, скорее всего, будет. А вот 2021 года ждём с ужасом. Это будет настоящая катастрофа. Тогда в Амур должна вернуться кета 2017 года, а он был совершенно безрыбным. До нерестилищ тогда практически не дошло ничего. Мы будем просить, чтобы на 2021 год полностью закрыли промышленный промысел», — комментирует Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

Год назад, осенью 2018 года, независимое обследование выявило практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске — в среднем 0,1 экземпляра на 100 кв. метров реки при норме для осенней кеты около 50 рыб. В Год лосося—2019 рыбы обнаружено чуть больше: на Амгуни – 0,24, на Анюе 2,5, на Тунгуске 0,06 экз. на 100 кв. метров.

Усугубляет ситуацию с воспроизводством лососевых и браконьерство. Экспедиции Ассоциации коренных малочисленных народов Севера во время путины с целью общественного контроля в очередной раз показали всю остроту этой проблемы. По берегам нерестовых рек отмечены туши потрошенных рыб и здесь же были отмечены пустые нерестилища.

«Браконьерство на Амгуни на протяжении многих лет остается для местных жителей и заезжих “гастролёров” основным источником дохода. Процветает и промысел ради “очень больших денег”. Объём добытой икры здесь принято измерять не килограммами, а центнерами и тоннами. Саму красную рыбу и не берут! Мы обнаружили даже не десятки, а сотни выпотрошенных и брошенных браконьерами рыб. Между тем штат рыбоохраны до смешного мал и измеряется единицами человек на сотни километров рек. Во время спецопераций “Путина” днем река пуста, а ночью на ней идёт бесконтрольный промысел, так как “силовикам” запрещено передвигаться по реке ночью из соображений техники безопасности», — рассказывает Александр Фроленок, доброволец Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

Ещё плачевнее — ситуация с летней кетой. Напомним, что в 2019 году — по просьбам самих рыбаков — был установлен запрет на промышленный лов летней кеты. Во время общественного мониторинга ни в одной из нерестовых рек выше Николаевска-на-Амуре летняя кета и горбуша не были обнаружены. В главном нерестовом притоке Амура — Амгуни — удалось зафиксировать лишь один (!) экземпляр отнерестившейся кеты и два (!) экземпляра рыбы, подымающейся на нерест. Возможно, что популяция летних лососей в этих реках подорвана окончательно. Вывод, который был сделал по результатам общественного мониторинга, — необходим запрет на ведение промышленного лова летних лососей в реке Амур как минимум на ближайшие 5-8 лет.

«Красная рыба – важная составляющая и пищи, и образа жизни, и экологии, и экономики бассейна Амура. Поэтому то, что происходит с лососем, — далеко не праздный вопрос, — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF. — Мы постарались показать реальное положение дел и определить комплекс мер, который можно и необходимо предпринять для изменения ситуации. Ведь государственное регулирование при определении рыбных запасов много лет не учитывало отнерестившихся рыб на нерестилищах. Ответственные структуры регулярно получают наши данные и предложения, многие из которых были учтены при формировании стратегии лова в 2019 году».

Вселяют надежду планы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии о проведении совместно с Росрыболовством первого за последние десятилетия государственного изучения популяции лососёвых Амура. Важно, чтобы масштаб этого обследования соответствовал цели и экспедициями были охвачены все основные нерестилища Амура. Ввиду отсутствия альтернативных полных данных за предыдущие годы, WWF России рекомендует также организовать в период осенней путины 2020 года мониторинг улова на стандартное усилие на контрольном створе в устье Амура.

WWF полагает, что необходимо пересмотреть стратегию государственной охраны рыбных запасов и сосредоточить усилия на охране мест воспроизводства тихоокеанских лососей.

Елена Старостина, пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF), Амурский филиал, почетный работник охраны природы РФ