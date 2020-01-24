/ / С 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата

Повышение размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников проходит ежегодно с 1 февраля в результате индексации сумм выплат. В 2020 году повышение составит 3%.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по ЕАО, правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) пользуются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и лица, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф и другие категории граждан.

При оформлении выплаты нужно учитывать, что если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты. А если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.

Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ.

С 1 февраля 2020 года ЕДВ будет проиндексирована на 3%. Индексации подвергнется и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ).

Стоимость набора социальных услуг составит 1155,06 руб. в месяц, в том числе:

— обеспечение лекарственными препаратами – 889,66 руб.;

— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 руб.;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб.

В Еврейской автономной области получателями ЕДВ являются 14 354 человека.