В соответствии с постановлением мэрии г. Биробиджана о закреплении школ за территориями городского округа 1 февраля начнется прием заявлений от родителей и законных представителей детей для записи в первые классы.

Как сообщили в мэрии города Биробиджана, документы принимаются в любом образовательном учреждении. Прием будет вестись только при наличии свободных мест.

— Ежегодно с 1 февраля начинается запись детей в первый класс, — заместитель мэра г. Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова. — Всю необходимую информацию можно получить на сайтах городских школ (список необходимых документов, образец заявлений, информация о планируемых цифрах приема, график приема документов). Горожане могут обращаться в образовательные учреждения, к секретарю либо к директору школы, со следующим пакетом документов: паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя (удостоверение опекуна, усыновителя), а также копия этого документа; оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; справка о регистрации ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Также можно воспользоваться и порталом госуслуг. Но подача электронной заявки не освобождает родителей от посещения школы. Родители, которые хотят записать ребенка в школу не по месту его регистрации, могут обратиться в данное образовательное учреждение с 1 июля. Но документы примут только при наличии свободных мест.

Список улиц и школ

