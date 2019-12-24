/ / С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 19408 рублей

На последнем в этом году очередном заседании Законодательного Собрания депутаты рассмотрели почти 30 вопросов. Несколько законопроектов социальной направленности было принято в окончательной редакции

Началось заседание с вручения наград группе жителей области. В частности, за большой вклад в охрану здоровья населения председатель Законодательного Собрания ЕАО Любовь Павлова вручила Благодарности регионального парламента главному врачу областной станции скорой помощи Леониду Гуленку и директору медицинского информационно-аналитического центра Валерию Андрееву, которые в разные годы являлись депутатами Заксобрания, а также главному врачу станции переливания крови Владимиру Бутько. Такие же награды получили председатель Собрания депутатов Смидовичского района I-V созывов Геннадий Побоков, руководитель Биробиджанского городского отделения всероссийской общественной организации ветеранов Григорий Эстрин и некоторые другие жители ЕАО.

Затем депутаты приступили непосредственно к законотворческой деятельности. Так, на Собрании в окончательной редакции были приняты изменения в закон о региональном (дальневосточном) материнском капитале на второго ребенка. Благодаря поправкам увеличен размер выплаты. Были повышены денежные нормы на обеспечение бесплатным питанием студентов областных профессиональных учебных заведений.

Кроме того, со следующего года увеличатся нормативы финансирования детских садов и школ. Изменения в соответствующие законы направлены на то, чтобы средняя заработная плата воспитателей и других педагогических работников дошкольных учреждений была доведена до средней в сфере общего образования. Кроме того, поправки предусматривают с 1 января 2020 года увеличение минимального размера оплаты труда до 19408 рублей, то есть повышение зарплат распространится и на младших воспитателей. Другим документом предлагается повысить заработную плату школьных педагогов на 4,3 процента.

На Собрании также в окончательной редакции были приняты законы о запрете продажи несовершеннолетним любых изделий, содержащих никотин, в том числе сосательных и жевательных курительных смесей (снюсов), и об ужесточении ответственности за их продажу.

Помимо этого, депутаты приняли в первом чтении пакет документов с изменениями в законы о территориальном планировании в Еврейской автономной области и муниципальных образованиях. Поправки были подготовлены в связи с необходимостью привести областное законодательство в соответствие с федеральным. Также в первом чтении рассмотрены новые положения в закон о статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих госдолжности ЕАО. Проект направлен на установление видов взысканий за несоблюдение указанными лицами ограничений и запретов в рамках антикоррупционного законодательства.

Рассмотрели депутаты и другие вопросы, в том числе проекты федеральных законов, большинство из которых поддержали.

По информации http://zseao.ru