/ / С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 6,6%.

В 2020 году в российской пенсионной системе произойдет ряд изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования.

ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, будут увеличены на 6,6%.

Увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Выплата пенсий за январь 2020 года гражданам, получающим пенсию через кредитные организации в первой декаде месяца, будет произведена 27 декабря текущего года. Пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения, доставка пенсии начнется с 3 января 2020 года в соответствии с графиком, ознакомиться с которым можно здесь: http://www.pfrf.ru/branches/eao/news/~2019/12/24/196688

На сегодняшний день в Еврейской автономной области проживает свыше 46 тысяч пенсионеров.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В 2020 году владельцев материнского (семейного) капитала ждут серьезные изменения. Прежде всего, материнский капитал будет проиндексирован на 3% и в 2020 году его размер составит 466 617 рублей. На такой же процент будет увеличена и сумма остатка средств материнского капитала у тех владельцев сертификата, которые ранее частично воспользовались его средствами по одному из направлений.

Направления использования материнского капитала остаются те же:

* улучшение жилищных условий семьи;

* образование детей;

* формирование накопительной пенсии матери;

* приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;

* получение ежемесячной выплаты.

Серьезные изменения коснутся тех владельцев материнского капитала, кто получает ежемесячную выплату или планирует выбрать это направление.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января 2018 года. С 1 января 2020 года по закону право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В автономии это 30507 рублей 66 копеек.Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения ребенком трех лет, а не до полутора, как было ранее.

Изменения коснутся и правил подачи заявления. С 1 января 2020 года выплата будет назначаться до достижения ребенком возраста 1 года. Новое заявление о назначении указанной выплаты подается сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

За назначением ежемесячной выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ, а также возможно подать заявление в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через сайт госуслуг. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев, то она будет установлена с даты рождения ребенка, если обратиться позднее, то выплата будет назначена с даты подачи заявления.

На сегодняшний день выплату получают 306 семей в ЕАО.

В 2020 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала составит в Еврейской автономии 14869,63 рублей. Новый размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в области за II квартал 2019 года.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.Электронная трудовая книжка сохранит весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке, такие как место и периоды работы, должность и квалификация, даты приема, увольнения, перевода на другую работу и основания прекращения трудового договора.

Работодателям предстоит в течение 2020 года провести работу по изменению локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и коллективные договоры. При этом работодатель должен уведомить до 1 июля 2020 г. работников в письменной форме об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений об их трудовой деятельности в электронном виде.С 2020 года сведения о трудовой деятельности будут предоставляться в ПФР работодателями ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Начиная, с 1 января 2021 года данные сведения в случаях приема на работу или увольнения предоставляются не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, являющего основанием для приема на работу или увольнения.

Граждане в течение 2020 года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о ведении бумажной трудовой книжки или о переходе на ведение электронной трудовой книжки. В случае выбора бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Граждане, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также Пенсионный фонд или многофункциональный центр госуслуг. Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

По информации пресс-службы ОПФР по ЕАО