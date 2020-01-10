Ежегодно Пенсионный фонд России проводит индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров. 2020 не стал исключением.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 6,6%. После индексации средний размер пенсии в Еврейской автономной области вырос с 14 478 рублей до 15 219 рублей.

Выросли и такие составляющие страховой пенсии, как фиксированная выплата и стоимость пенсионного коэффициента. Теперь их размер составляет 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

Увеличение размера пенсии у каждого пенсионера было индивидуальным. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, получили повышение выплат в январе.

Напомним, сегодня страховая пенсия граждан формируется в системе обязательного пенсионного страхования. Она рассчитывается с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются за каждый год трудовой деятельности.

Работодатель ежемесячно уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Их размер рассчитывается, исходя из размера заработка работника, однако эти отчисления не удерживаются из зарплаты. Взносы в Пенсионный фонд России составляют 22% от размера фонда оплаты труда на работника, но в пределах максимального размера годового заработка, установленного законодательством. Из этих 22% 16% поступают на формирование страховой пенсии. Эти страховые взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР и ежегодно пересчитываются в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Остальные 6% предназначены для формирования в бюджете денежных средств, необходимых для финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии.

При назначении страховой пенсии по старости пенсионные коэффициенты, начисленные за каждый год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного коэффициента, установленную на день назначения пенсии.

Ключевые факторы, влияющие на количество пенсионных коэффициентов и итоговый размер будущей пенсии:

— размер официальной, «белой» зарплаты;

— продолжительность страхового стажа;

— возраст выхода на пенсию (сразу после возникновения права на нее или в более позднем возрасте). За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в том числе досрочной) после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты, то есть размер пенсии становится больше.

Кроме того, при назначении пенсии в стаж учитываются социально значимые периоды, также называемые нестраховыми. К ним относятся уход за гражданином, достигшим 80 лет; инвалидом I группы; ребенком-инвалидом; уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), военная служба по призыву. За эти периоды начисляются пенсионные коэффициенты.

По информации http://www.pfrf.ru