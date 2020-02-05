/ / С 4 февраля в Биробиджане отменяются все культурно-массовые мероприятия

В Биробиджане, как и по всей территории ЕАО, продолжается подъем заболеваемости ОРВИ, нарастает интенсивность гриппозной инфекции.

Как сообщают представители Роспотребнадзора, с 27 января по 02 февраля в области зарегистрировано 1665 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В Биробиджане недельный эпидемический порог заболеваемости превышен на 110,1%, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ среди населения и на основании распоряжения главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, с 04 февраля в Биробиджане отменяются все культурно-массовые, спортивные и иные мероприятий в закрытых помещениях, — прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Специалисты отдела образования мэрии города продолжают мониторить ситуацию с заболеваемостью ОРВИ среди школьников. В случае необходимости карантинные мероприятия в образовательных учреждениях будут продолжены. На сегодняшний день в Биробиджане работают школы № 4 и 5, остальные закрыты на карантин.