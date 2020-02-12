/ / С иврита – на идиш

В «Бейт-Лейвик» – тель-авивском доме пишущих на идише литераторов и журналистов – состоялась презентация новой книги.

На этот раз речь шла о сборнике рассказов ивритоязычного писателя Этгара Керета «Препятствие на краю галактики», которая только что вышла на идише в переводе Шломо Лермана и Даниэля Галая.

Этгар Керет (род. в 1967 г.) – один из наиболее популярных современных израильских прозаиков, который известен и за пределами еврейского государства. Его книги вышли в переводах на несколько иностранных языков, в том числе на русский (до сих пор на русском языке были изданы 5 его книг).

Специфический языковой стиль Этгара Керета, состоящий среди прочего в широком использовании современного израильского сленга, включая используемые в нем заимствованные из идиша слова и кальки с идиша, оказал влияние на целый ряд молодых израильских прозаиков. Этгар Керет подчеркнул в своем выступлении на презентации в «Бейт-Лейвик» эту связь израильского сленга и вообще современного иврита с идишем.

– Вопреки многочисленным надгробным речам, произнесенным по поводу идиша, он до сих пор жив и бодр. Без идиша у нас (ивритоязычных) не было бы таких слов как «гаткес» (подштанники), «грепс» (отрыжка), «фраер», «нудник» (зануда) и «махер» (деляга), не говоря уже о «кампании гевалд» (караул), – сказал он.

Из-за этого его рассказы буквально просились, чтобы их перевели на идиш. Впервые три рассказа Этгара Керета появились на идише в переводе Велвла Чернина на страницах ежегодника «Ерушолаимер алманах» («Иерусалимский альманах») в 2008 году. Теперь любители идиша получили целую книгу Этгара Керета на мамэ-лошн.

В. Пирятинский