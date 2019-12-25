/ / С кем мы в Новый год придем

Заканчивается год 2019-й, хозяйкой которого была Свинья. И хоть нам сулили, что Хавронья принесет достаток, что год будет урожайным, плодовитым, прогноз, по крайней мере, для нашей области, увы, не сбылся.

Хозяйкой наступающего года будет Белая Крыса (Мышь). Животное умное, изворотливое, выживающее в любой ситуации. Одно только не переносит – стресса. Поэтому не стоит расстраивать хозяйку и давать ей повод для волнения.

Как вы поняли, наш последний кроссворд уходящего года посвящен новогоднему живому символу. Призом победителю традиционно будет игрушечная крыса или мышь, а также подписка на «Биробиджанер штерн». Ответы принимаются до 10 января.

Остается пожелать вам, дорогие участники наших конкурсов и верные читатели «БШ», доброго, счастливого и предсказуемого Нового года.

С наступающим!

По горизонтали: 1. Вспомните социальную рекламу девяностых, где молодой человек запускает в комнату девчат, пирующих за новогодним столом, белую мышь, а когда те с визгом убегают, кормит мышку со словами: «Лопай, лопай, ..!». 6. Благодаря мышке этот овощ удалось вытащить из земли. В какой сказке? 9. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Куда упало? 11. Одно время эти поезда, особенно перевозящие зерно и овощи, были рассадниками мышей. Когда вагоны разгружали, грызуны разбегались по станции. 13. В 1947 году Уолт Дисней выпустил в свет мультфильм «… Джеккил и мистер Мышь». 14. Это кошачье слово заставляет мышей и крыс побыстрее скрыться. 15. Балет Чайковского называется «Щелкунчик», а вот сказка Гофмана, по которой он поставлен, – «Щелкунчик и мышиный …». 17. … психологии крыс и мышей помогает ученым в разработке теории их биологического поведения. 18. Любимое место обитания корабельных крыс. 19. Одна из глав романа этого писателя «Зверобой» называется «Замок водяной Крысы и его обитатели». 21. «Пусть в лесу метель и …, ветер дует, снег идет. Ну а мы сегодня дружно Белой Крысы встретим год». 23. «Мышеловка» – такое … носит самый читаемый детективный роман Агаты Кристи. 25. На воле крысы живут от силы полтора года, в неволе – больше трех … . 26. «Жила-была мышка … и вдруг увидала Котауси. У Котауси злые глазауси и злые-презлые зубауси», – так начинается английская песенка в переводе Корнея Чуковского. 27. Крысы любят почти все овощи и фрукты, но любимый их …, как и у обезьян, – банан. 30. В этом портовом средиземноморском городе, где ремонтируют суда, корабельные крысы буквально оккупируют портовые постройки. 32. В столице Бурятии Улан-Удэ поставлен своеобразный памятник мыши – она играет в шахматы. Кто у нее в партнерах? 34. … для скота, особенно свинарник, – излюбленное место обитания деревенских мышей и крыс. 35. Несколько лет назад столица этой страны Таллинн осталась на три дня без интернета – крысы перегрызли оптико-волоконный провод. 37. Говорили, что этот арабский лидер, ставший Героем Советского Союза, панически боялся крыс и мышей. Однажды он решил посидеть в башне танка, который долго простоял «без работы», а там оказалось мышиное гнездо. Героя с сердечным приступом увезли в больницу. 38. В викторине «… заголовков о соседях по планете» один вопрос называется: «Про крысиную родню и про всю ее семью». 39. Известен случай, когда в типографии Биробиджана крысы рассыпали сверстанный … будущего номера «Биробиджанской звезды» и газета вышла с большим опозданием. 42. У декоративных крыс очень симпатичный внешний … – они бывают волнистые, кудрявые, бесхвостые и даже без шерсти. 44. «Раз, два, три, четыре – мышки дернули за гири. Вдруг раздался страшный … – убежали мышки вон». 46. Так в народе называют полевую мышь. 47. В 1966 году в США был поставлен мультфильм «… и мышь» – о смелом зверьке, который не побоялся сразиться с хищницей. 48. …, изучающие крыс, доказали, что они умеют смеяться имеют хорошую интуицию и очень терпеливы. 49. Если заглянуть в … крысы или мыши, то там насчитаете шестнадцать зубов. 51. В сказке «Путешествие … с дикими гусями» главный герой побеждает полчища крыс с помощью волшебной дудочки. 52. «Веселая мышка в рояле жила, … музыкальною мышкой была, и часто под звуки рояля пищала … тра-ля-ля-ля». 53. Излюбленное место пребывания мышей в квартире. 54. … Вильнюса и гости города могут увидеть памятник крысе и мыши, в Клайпеде установлен памятник мышонку, а в Минске – мышатам. 55. А в этом российском городе крысам и мышам не рады – они буквально заполонили подвалы и подъезды жилых домов после того, как в городе стали активно бороться с подвальными кошками.

По вертикали: 1. «… о глупом мышонке» Маршака учит не всегда доверяться приятным нежным голосам. 2. В одном из старых выпусков этого сатирического киножурнала рассказывалось о том, как на пустом месте в одном городе создали институт крысоводства с огромным штатом сотрудников. 3. Крылатая охотница за мышами. 4. В одном из дворов этого города на улице Остужева кто-то выпустил на волю больше сотни декоративных крыс. Жильцы их подкармливают и крысиное поголовье увеличилось так, что грызуны чувствуют себя во дворе хозяевами. 5. На картине К.Флавицкого «… Тараканова» вода заливает камеру Петропавловской крепости, в которой содержится узница. Но еще больший ужас у девушки вызывают тонущие крысы. 7. Когда наступают …, для крыс и мышей наступает время охоты за едой. 8. На этом континенте обитают самые крупные крысы – их длина доходит до метра, а вес до полутора килограммов. 10. В городе Задонске Липецкой области есть памятник лабораторной крысе, поставленный во дворе, где находится ветеринарная … . 12. Интересно, что декоративным крысам часто дают … исторических, сказочных и литературных персонажей – Нефертити, Фауст, Штирлиц, Колобок. 13. В историю вошел «голодный поход» армии этого белогвардейского генерала в сентябре 1920 года, когда на пути из Оренбурга в Семиречье солдаты и офицеры не брезговали употреблять в пищу крыс и мышей. 16. Поэт … Гамзатов написал такие новогодние строки: «Бой часов идет под небосводом, в окнах свет не гасят города. Дорогие люди, с Новым годом! Будьте в жизни счастливы всегда!». 20. «За окном зима и хрустальный лед, сказочных снежинок …, а в уютном доме праздник и к столу подходит новый год» (песен.). 22. Этот орган слуха крыс отлично воспринимает высокочастотные звуки и ультразвук. 24. В прошлом году в столице этой страны Буэнос-Айресе на полицейском складе недосчитались более пяти центнеров конфискованных наркотиков. Попытались списать недостачу на крыс и мышей, но в итоге возбудили уголовное дело против двуногих «крыс». 26. В этом городе на Волге есть единственный в мире музей мыши. 28. Крыска … – так звали любимое животное старухи Шапокляк. 29. Этой сказочной малышке мышь помогла спастись от холода и голода и даже хотела выдать ее замуж, но она, неблагодарная, предпочла убежать от своей спасительницы. 31. В колхозные времена заведующие зерноскладами по весне составляли … на списание съеденного мышами и крысами зерна. 33. Зимой мыши нередко укрывались под капотами машин, чтобы погреться от мотора. Но когда вместо воды в радиаторы стали заливать … , грызуны перестали селиться в моторах. 34. Не только в мышеловке, но и на этом производстве мыши могут откушать бесплатный сыр. 35. Это имя носил сказочник Гофман, подаривший миру «Щелкунчика и мышиного Короля». 36. Мышкина квартирка. 40. После того, как в этом городе взвинтили цены на услуги по избавлению от грызунов, крысы и мыши здесь разве что не ходят по головам. 41. В этой сказке мышь гостеприимно распахивает двери своего жилища всем бездомным зверям. 43. Известен случай, когда в Индии крыса пробралась в банкомат и изгрызла … – 18 тысяч долларов. 44. … крысы устроено так, что она различает только два цвета – синий и зеленый. 45. Для декоративных крыс и мышей это лучшая подстилка. 46. Чтобы пролезть в маленькую щель, крыса способна вытянуться в длину и стать по толщине как эта монета. 50. С этим котом воюет мышка Джерри.

Составитель Ирина Сергеева