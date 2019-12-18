/ / С новым главой!

Ростислав Гольдштейн назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области

Соответствующий указ 12 декабря подписал президент России Владимир Путин. Он провел рабочую встречу в кремле с Ростиславом Гольдштейном. Александр Левинталь покинул свой пост по собственному желанию.

Ростислав Гольдштейн будет исполнять обязанности главы региона до выборов губернатора области, которые пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Как сообщили в управлении по внутренней политике ЕАО, правительство области после отставки Александра Левинталя на внеочередном заседании сложило свои полномочия. Этого требует Устав. Формированием нового состава регионального правительства займется врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил временно исполняющего обязанности главы региона Ростислава Гольдштейна руководителям органов государственной власти и депутатам Законодательного Собрания автономии. На встрече также присутствовали экс-губернатор Александр Левинталь, бывшие члены правительства региона, представители прокуратуры, общественных организаций, руководители крупных местных предприятий.

– Работы у Ростислава Эрнстовича будет много, ЕАО сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и с развитием экономики. Много надо сделать, чтобы люди жили лучше. Сегодня область по многим показателям, связанным с жизнью людей, замыкает рейтинг дальневосточных регионов, – отметил Юрий Трутнев.

Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году окончил Рязанский филиал Московской академии экономики и права по специальности «административно-хозяйственное право и экономика», в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – «коммерция»), а в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «менеджмент».

Согласно информации из открытых источников, в разные годы трудился слесарем, монтажником, водителем, занимал должность генерального директора торгового центра «Гольдштейн». Служил в Вооруженных силах.

В 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми, в 2007 году вновь переизбирался, стал вице-спикером Госсовета Республики Коми.

В 2011 году выбран депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. А с 2015 по 2019 годы Ростислав Гольдштейн представлял ЕАО в Совете Федерации.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юлия Михайлова