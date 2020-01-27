/ / Сармале на снегу, или Еврокухня на румынские православные колядки

Публикацию этого материала предварило письмо от нашего специального корреспондента, находящегося далеко от берегов Биры и Амура:

«Всем привет! Рада, что редакция продлила мне договор. Я только что вернулась из Румынии. Простите, что не успела пораньше выслать материал – в Румынии были огромные снежные заносы. Слава богу, мы вернулись! Зимние румынские каникулы еще очень ярко живут во мне. И очень захотелось стать неким «путеводителем» для вас, дорогие читатели, по стране, где вера и обычаи очень похожи на российские православные, и в то же время имеют свой неповторимый яркий колорит.

Ваша Лилиана КАРАСЕВА».

Традиции + праздники = прибыль

В Румынии любят отмечать не только национальные или религиозные праздники. На территории страны проходят также различные яркие и запоминающиеся действа: ярмарки и фестивали, привлекающие как местных жителей, так и туристов из других стран.

Индустрия туризма здесь не признаёт «мёртвых сезонов», придумывая поводы вытащить население городов и сёл из домов «на люди» и привлечь новых гостей в страну. Ведь это и заработок предпринимателям, и налоги различным бюджетам, и непрестанная работа на имидж страны. Поэтому фестивалей за год проходит великое множество, и, кажется, нет такого повода, который бы не породил… новый фестиваль!

Международный кинофестиваль в Трансильвании – это солидно и понятно. А вот как устроить международный фестиваль из работы предприятия типа нашего «Чистый город»? В тёплое время года можно молча высаживать цветы на городские клумбы. А можно к началу цветения тех самых клумб объявить… фестиваль нарциссов! Главное высадить их в заметном количестве и в заметных местах!

Даже религиозные праздники дают поводы для совершенно светских, привлекательных, и, вероятно, прибыльных мероприятий. Вот вы знаете, как выглядит ярмарка Пречистой Девы в Гайна-Гора? Я пока нет. Но, наверное, кто-то теперь захочет её разглядеть поближе.

А соревнования по ловле карпа – это и спорт, и развлечение, и приобщение горожан к природе. И опять-таки повод привлечь гостей в определённую местность и вообще в страну.

Вот так системно и бесперебойно выстраивается настоящий туристический бизнес. Можно съездить в другую страну поразвлечься и оставить там энную сумму российских денег. А можно поехать за рубеж для того, чтобы присмотреться к чужому опыту в сфере туризма и эффективней работать в Биробиджане. Уж потенциальных туристов у нас за Амуром полным-полно…

От мала до велика

Румыния – одна из немногих стран, где у жителей до сих пор невероятно популярна традиция колядования. И праздничные национальные костюмы у многих заготовлены для всех в семье – от мала до велика.

Румыны колядуют повсюду: от столицы и крупных городов до небольших сёл и деревень. Правда, теперь колядовщики не только ходят по улицам, но и разъезжают на машинах, ездят в общественном транспорте. Если вы когда-нибудь попадете зимой в Румынию на Святки и захотите там поколядовать, знайте, что это того стоит – древняя традиция ещё жива. Колядующих, в зависимости от региона, одаривают кренделями, яблоками, грушами, вареными бобами, кутьёй, пряниками, а то румынской водкой – крепкой, вскипяченной (!) цуйкой с пряностями и вином. Будьте аккуратней с непривычки!

Самолёт на Святки

Как и в России, в Румынии укоренился обычай Рождество, Новый год или Крещение встречать в кругу семьи. Возможно, православный менталитет нас в этом сближает. По местным новостям в канун праздников журналисты вели репортажи из… крупных аэропортов страны. Огромное количество людей, живущих и работающих за границей, в это время возвращается на Родину.

С моим дальневосточным опытом жизни, это «Великое румынское перемещение народа» показалось чем-то похожим… на Китай. Китайцы, ведь на свой Новый год тоже массово возвращаются на родину с заработков в России, и надолго замирает их бурная деятельность в большинстве сфер.

Румыния, как известно, входит в ЕС, и её граждане могут далеко перемещаться в безвизовом режиме. Это намного облегчило перемещение румынских граждан, ведь значительная часть их в течение года работает вне дома.

Лилиана КАРАСЁВА