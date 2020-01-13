/ / Село в центростремительном движении

Налетай – подешевело! Да задаром не берут

В районной газете «Октябрьские зори» каждую неделю печатается с дюжину объявлений о продаже квартир и домов. Многие из них повторяются из номера в номер, потому что желающих продать жильё гораздо больше числа тех, кто хочет его купить.

Куда уходят люди? В какие города?

Даже сдать другим жильцам в селе «лишнюю» квартиру или дом нелегко. На доске бесплатных интернет-объявлений в ноябре прошлого года было выставлено 12 объявлений о сдаче в аренду в Амурзете девяти однокомнатных, двух двухкомнатных и одной трехкомнатных квартир. Цены невелики – от трёх до пяти с половиной тысяч рублей в месяц. Это не дороже обычной квартплаты. То есть прибыли от жильцов владельцы помещений не ждут. В итоге цены на недвижимость даже по сравнению с прошлым годом заметно упали.

Однокомнатные квартиры в старых двухэтажных благоустроенных домах Амурзета, например, сегодня уже продаются не дороже 250 тысяч рублей. Двухкомнатные на ура уходят по цене материнского капитала. По данным местной клиентской службы Пенсионного фонда, в уходящем году именно такой возможностью приобретения жилья воспользовались 29 семей из разных сёл района.

Недавно в одном из подъездов многоквартирных домов по улице Калинина в райцентре увидела объявление: «Куплю трёхкомнатную квартиру в вашем доме не дороже 500 тысяч рублей. Последний этаж не предлагать». И номер телефона для связи. И требуемая квартира скоро нашлась. Её хозяева ещё года два назад купили коттедж в одном из сёл Биробиджанского района. Каждый день ездят на работу на своей машине в областной центр. И не жалеют о смене постоянного места жительства.

Ни для кого уже давно не секрет, что амурзетцы в поисках работы, лучших социальных условий и более высоких зарплат переселяются в Биробиджан. И в первую очередь это делают люди состоявшиеся, специалисты с высшим образованием, уверенные в том, что везде смогут найти себе работу. В их квартиры и дома вселяются жители ближних и дальних сел Октябрьского района. И это явление называется сегодня вынужденной трудовой миграцией.

По данным главы Амурзетского сельского поселения, за последние пять лет численность его населения уменьшилась всего на 16 человек. Правда, если сравнить данные из отчётов этой же администрации за 2014 и 2019 годы, то получается, что не меньше 370 человек. В целом Октябрьский район ежегодно покидали в среднем 300-400 граждан трудоспособного возраста.

В течение 2019 года, по данным районного Центра занятости населения, в десяти организациях района были сокращены 34 рабочих места. А сколько появилось новых – ответа нет. Сколько человек из местного населения сегодня работает в строящемся ООО «Дальграфит», одном из резидентов ТОР, не смогли ответить ни в Центре занятости, ни в администрации района.

Руководитель предприятия почему-то крайне неохотно делится с представителями СМИ информацией о том, что происходит на строительной площадке. А тайны, как известно, не способствуют надеждам.

Может, года через три, когда горно-обогатительный комбинат всего на 300 рабочих мест будет построен и выдаст свою продукцию, всё будет хорошо. Но до этого времени ещё нужно дожить. А пока местные жители только гадают: зачем вообще строить в Амурзете новое «золотое» жильё для будущих специалистов комбината, если цены на уже готовое жилье упали ниже некуда?

Об обидных превращениях

Интернет уже давно завален фотографиями заброшенных деревень из центральных районов России. Но если такое сплошь да рядом происходит в Подмосковье и в Ленинградской области и федеральные власти не видят в этом ничего особенного, что уж говорить о дальневосточных окраинах?

В Октябрьском районе за примерами далеко ходить не надо. С первого декабря прошлого года в селе Озерном, расположенном в семи километрах от районного центра, прекратили работу Дом культуры и библиотека. Семья библиотекаря сразу же переехала в Пронькино. Директору озернинского ДК администрация поселения предложила работу в этой же должности по специальности в Пузино.

Конечно, немолодой женщине с активной жизненной позицией жалко бросать свой дом и ухоженную усадьбу с дорожками, выложенными керамической плиткой. Но продать его кому-то вряд ли удастся. В лучшем случае – в разобранном виде… на пиломатериалы. В селе осталось меньше пятидесяти жителей, в основном пенсионеров. Выбора нет. Тем более что никто не знает, сколько времени сможет просуществовать в больше не отапливаемом помещении бывшей школы-сада частный продуктовый магазин и сельский фельдшерско-акушерский пункт.

Спасение утопающих – чьё дело?

Глава КФХ из Амурзета Тамара Юрченко, зная обстановку в Озёрном, где всегда находились её зерносклады, недавно купила одному из своих работников квартиру в райцентре, куда он уже переехал с семьей. Может быть, таким же образом поможет переселиться поближе к работе и благам цивилизации в виде школы, детского сада, почты, банка, больницы ещё кому-то из них. Остальным озёрнинцам со временем тоже придется решать эту проблему.

Или доживать свой век на старом месте. И от подобной судьбы превратиться в полупустые хутора совсем не застрахованы другие малые села района – Садовое, Доброе, Ручейки, Самара, Луговое, в которых уже много лет не строится и не ремонтируется жильё и не создаются новые рабочие места. И федеральная программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в дотационных Полевском и Нагибовском сельских поселениях не может реализовываться, из-за отсутствия там средств на её софинансирование. Известно, что в новом – 2020 году Октябрьский район в этой программе принимать участие тоже не будет.

В большинстве малых сёл Октябрьского района кроме учреждений культуры, отделений почтовой связи и ФАПов, работают только небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся, в основном, соей. А сельхозтехника с каждым годом становится всё сложнее и производительнее. Поэтому сезонное производство требует всё меньше работников. И вполне возможно, что время, когда фермеры будут вынуждены приглашать на работу в свои хозяйства… горожан, а не односельчан, уже не за горами.

Главы крупных крестьянско-фермерских хозяйств, оценивая сложившуюся ситуацию, по словам главы Октябрьского района Марины Леоновой, помогают своим работникам и односельчанам в решении самых разных проблем. Например, ремонтируют квартиры, выделяют технику для вспашки и обработки огородов, заготовки грубых кормов для личных подсобных хозяйств. При этом часто выступают в роли спонсоров при ремонте сельских образовательных учреждений, проведении культурных и спортивных мероприятий.

Самое крупное в Октябрьском районе Амурзетское сельское поселение (в нем сегодня проживает более 60 процентов населения всего района) имеет более 40 процентов собственных доходов. В уходящем году, благодаря участию в федеральных и областных программах «Городская комфортная среда» и «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры», поселение смогло отремонтировать Дом культуры в селе Пузино и благоустроить площадь перед Екатерино-Никольским Домом культуры. Его глава Николай Шаляпин считает, что фермеры смогли бы делать для своих сёл гораздо больше, если бы смогли договориться между собой о кооперации с целью организации переработки произведённой продукции. Это бы дало селянам дополнительную работу в межсезонье, и, следовательно, у села прибавилось возможностей для развития и благоустройства. Но пока каждый из частных предпринимателей думает о себе…

Всем бюджетам назло

Большая часть местного населения, в том числе и предприниматели, занятые в торговле, очень негативно оценивают сегодняшнюю действительность. И уже устали от плохих новостей. Чем же хорошим могут порадовать в канун Нового года население местные власти?

Если говорить о проекте высокодотационного бюджета выживания Октябрьского района на 2020 год, то он обещает быть по размерам ещё меньше, чем был в 2019 году. Причина – значительное уменьшение доли собственных доходов от сдачи сельскохозяйственных земель в аренду при увеличении площадей, оформленных в собственность, а также необходимость тратить огромные средства на обслуживание муниципального долга за уголь, оставшегося после банкротства нескольких предприятий коммунальной сферы.

Правда, цифры доходов и расходов в течение года ещё могут не раз поменяться. И лучше бы – в сторону увеличения. В числе будущих перемен к лучшему – реконструкция деревянной школы в Пузино 1903 года постройки (этой «деревяшке» 117 лет!), оборудование тёплых туалетов для школы в Нагибово, строительство детских спортивных площадок в обоих названных сёлах, создание новых фермерских хозяйств и оказание помощи действующим путем участия в различных федеральных и областных грантовых программах. Всё предельно скромно.

Тем не менее Новый год и Рождество с ёлками, украшенными самодельными игрушками, с заливкой в Амурзете и Екатерино-Никольском ледовых катков, никто не отменял. Ведь от того, что мы будем смотреть на окружающее с пессимизмом, ничего не изменится. Все до единого люди из Октябрьского района в «центральный» Амурзет и в Биробиджан или ещё дальше всё равно уехать не смогут. Тем, кто остался, необходимо жить, работать и учиться, посильно обустраивать своё село, радоваться тому, что получается.