/ / «Серебро» и «Бронза»: лыжники ПГУ им. Шолом-Алейхема вернулись с Универсиады

С 12 по 16 января 2020 года на базе Учебно-спортивной базы Дальневосточной государственной академии физической культуры проходили соревнования по лыжным гонкам IX комплексной Универсиады студентов Хабаровского края и ЕАО .

Сборная Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема приняла активное участие в соревнованиях. В состав команды вошли студенты: Осин Евгений, Скворцов Никита, Сташуль Илья и Турбаков Иван.

В личном первенстве в дисциплине «Свободный стиль» наш спортсмен Осин Евгений занял второе место, а в дисциплине «Классический стиль» стал бронзовым призёром.

По информации http://pgusa.ru/