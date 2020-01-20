/ / Сергей МИЧУРИН Пусть все горит и светится!

Сейчас среди молодежи все более становятся модными увлечения различными световыми шоу.

Ребята тренируются, отрабатывая номера, выступают на городских мероприятиях, устраивают многоцветные шоу для себя и даже на заказ. Смотрится это очень необычно и эффектно и неизменно привлекает внимание публики.

Однако такое увлечение требует основательных вложений и технологической подготовки. Те же светодиодные аксессуары и костюмы для светового шоу делаются своими руками, если действительно хочется воплотить на сцене уникальный, ни на что не похожий образ или номер.

Пока единственный в Биробиджане техник-самоучка по созданию «высокотехнологичных» нарядов – Сергей Мичурин вот уже несколько лет проводит свободное время за паяльником. Его работы примеряют на себя артисты светового шоу, где он также выступает сам, демонстрируя новые возможности светодиодных костюмов.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

— Сергей, светодиодные костюмы для шоу – это словно шаг в будущее. Еще сравнительно недавно они были скорее экзотикой и редкостью, а уж строить артистический номер на их основе пробовали немногие. И вот сейчас есть много возможностей для создания самых разных образов для шоу – для этого есть все материалы, была бы сноровка. Почему тебе стало интересно не только выступать на сцене, но и самому попробовать поколдовать с электрикой и проводами?

— Наверное, это в первую очередь желание создать что-то свое – авторское, если хотите, то, чего хочу именно я или мои друзья по увлечению. Можно купить готовые вещи для светового шоу, они есть в продаже, как говорится, интернет-заказы в помощь. Но когда ты создал вещь своими руками, тебе проще с ней обращаться, управлять, даже ремонтировать – сами понимаете, электрика, провода…

У меня папа электрик по профессии, имел дело с проводкой, схемами

и прочим. Мне технические вещи такого плана тоже с детства были интересны, поэтому такое увлечение, которое перешло в работу по заказам, мне далось легко.

Моя работа заключается в создании светодиодных костюмов и аксессуаров для шоу по предоставленным эскизам. Дизайнер создает индивидуальный эскиз, прикидывает, где что будет расположено, как реализовать задумку компактнее и эффективнее, и отдает наработки мне. Мы советуемся, обсуждаем будущий проект. После чего я начинаю «колдовать» с диодами, блоками питания, проводами, изоляцией – создаю схему, паяю, тестирую… Прогресс не стоит на месте – еще лет 10-12 назад диоды были не так компактны и удобны в использовании. А сейчас их можно легко приобрести – самые разные – и конфигурировать, где тебе удобно – хоть создавая цветные панно у себя дома на стене, хоть прикрепляя их к сценическому наряду. При этом они сравнительно малоэнергоемки, для их питания хватает нескольких батареек. Удобно, безопасно для носителя, а в итоге – очень красиво.

— Создание такого костюма – затратный процесс?

— Определенные расходы есть на закупку комплектующих. Все зависит от сложности проекта. Еще раз скажу про удобство наряду с разнообразием современных составляющих: цены на большинство из них в Интернете довольно демократичные. Если знаешь, где и что заказывать, то в итоге не переживаешь за потраченные средства, а с нетерпением ждешь прихода вожделенной посылки, чтобы поскорее начать работу. Хотя порой денежных средств действительно уходит прилично…

Когда все нужное куплено, начинается рабочий процесс – создание наряда основы с учётом всех нюансов: куда прятать провода, крепить питание и как сделать костюм удобным и, главное, надежным – согласитесь, будет конфуз, если костюм на артисте закоротит и он погаснет в самый ответственный момент! Естественно, учитываются комплекция, телосложение носителя и сама сложность хореографии номера – насколько динамично в костюме будет двигаться артист.

— Полагаю, световые элементы – это только часть костюма, они крепятся на основу?

— Да. Для создания основы я использую Eva-foam, полимерный вспененный материал для творчества. С помощью суперклея или клеевого пистолета на него крепится светодиодная лента, а чтобы конструкция держалась в нужном положении, я использую стропы. Довольно трудоемкий процесс, а если наряд сложный, то основу для него порой нужно заказывать у портного. Но «Ева» – очень удобный в творчестве материал, имеет разную плотность и видоизменяется при нагреве как нужно. Мои самые первые работы были довольно просты, сейчас я, поднабравшись опыта, стараюсь усложнить себе задачу, так что рассчитываю начать применять другие материалы и приемы.

— Сколько времени в среднем занимает воплощение одного костюма?

— На создание одного наряда для лайт-шоу уходит от 4-х и больше дней в зависимости от моей загруженности и сложности костюма. Бывало, что так увлечешься работой, что и не замечаешь, как пролетают часы…

— Что считаешь самым трудным в своем творчестве?

—Отвлекающие факторы. Я понимаю, что без них на данном этапе не миновать, но все же…. Учеба, работа, домашние дела иногда становятся преградой для увлечения, особенно когда ты горишь идеей. Возможно, поэтому на моём счету пока не так много работ. Есть 3 белых световых костюма, которые дополняют номер «SkullClub» в шоу-группе «A-story», а в процессе создания еще 4 костюма – сложных, я надеюсь, когда с ними закончу, они очень разнообразят репертуар группы. Да и мне поскорее хочется увидеть их в деле.

— Есть ли в Биробиджане тот, кто разделяет с тобой это неординарное дело?

— Насколько я знаю, именно светодиодными костюмами в нашем городе занимаюсь пока только я. Началось всё с решения разнообразить выступления нашей шоу-группы. Мы работаем и в файур-шоу, то есть с открытым огнем, факелами и прочим. А сейчас активно развиваем направление лайт-шоу – это красивее, ярче и безопаснее. Совместно с коллегами мы пришли к решению, что стоит попробовать подсветить костюмы – почему бы и нет? Сначала это была неоновая лента, затем мы перешли на светодиоды, они оказались практичнее.

— А что насчет опыта? Ты его набирался только на практике? И как вдохновлялся?

— Смотрел видео в Интернете, там оказалось много полезной информации по разным техническим моментам. Замечу, что у людей, увлеченных этим делом, накапливается солидный опыт, которым они с удовольствием делятся. Многое я почерпнул из таких видеоуроков и советов. Например, на данный момент моим кумиром является арт-группа из Украины LIGHT BALANCE, танцующая в световых образах. О-о-о, их шикарно исполненным костюмам я не перестану удивляться никогда, а чего только стоят их идеально проработанные номера: пластика тела, идея, воплощение! Вот это для меня толчок к самосовершенствованию – хочу работать, как они!

— В будущем, наверное, планируешь составить конкуренцию этим ребятам или, по крайней мере, серьезнее заявить о себе в Биробиджане?

— Не буду раскрывать свои планы. Но могу сказать одно: по крайней мере, в Биробиджане такого ещё никто не видел!

Анастасия Кудинова