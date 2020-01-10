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Серьёзных происшествий в период новогодних каникул не зафиксировано в ЕАО

Серьёзных происшествий в период новогодних каникул не зафиксировано в ЕАО

Итоги подвели на первом в 2020 году заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил начальник регионального управления МЧС, в течение праздничных дней произошло 4 дорожно-транспортных происшествия и 3 отключения электроэнергии. Пострадавшими признаны 8 человек, погибших нет. Ликвидировано 14 техногенных пожаров, за аналогичный период прошлого года количество возгораний снизилось более чем в полтора раза.

По информации управления ЖКХ правительства области, отопительный сезон в регионе идёт в штатном режиме, сбоев и срывов в населённых пунктах в период новогодних праздников не зафиксировано.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области,  врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн в режиме видеоконференции заслушал доклады глав муниципальных районов области. Он отметил, что необходимо ускорить работу по изоляции внешних сетей теплоснабжения. Исполнение поручения возложено на ресурсоснабжающие организации, контролировать процесс должны руководители районов и поселений.

Кроме того, Ростислав Гольдштейн напомнил о проблемах с теплоснабжением по улице Бонивура в посёлке Теплоозёрск Облученского района. Врио губернатора ЕАО поручил главе муниципального района оперативно разобраться в проблеме и предложить варианты её решения до конца текущей недели.

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