/ / Сила – в крыльях

Сегодня в Биробиджане открывается арт-проект «Ангелы Мира». Там можно не только посмотреть картины, но и принять участие в создании нового экспоната

Напомним, Международный арт-проект «Ангелы Мира» родился в Красноярске в 2014 году. Его идейным вдохновителем стала художница Юлия Иванова. Однажды она тяжело заболела и стала рисовать ангелов в благодарность за каждый прожитый день. И болезнь отступила. Оказалось, что образы ангелов помогают многим людям пережить тяжелые испытания. И у Юлии Ивановой возникла идея – с помощью большого необычного проекта объединить людей и подарить зрителям частичку своей любви, веры в лучшее, пробудить в них самые добрые светлые чувства. Идею художницы поддержали член Гильдии маркетологов России Наталья Яценко, которая возглавила проект, и ее муж Олег Ровда, он занимается продвижением «Ангелов Мира».

В Биробиджане выставка разместится во Дворце культуры, в Музее современного искусства ЕАО (2 этаж) и продлится до конца февраля. Как рассказали организаторы проекта, арт-объект продолжает формироваться и в завершении будет состоять из 365 картин. Планируется создание постоянно действующего музея этого проекта, организация активной выставочной деятельности и знакомство зарубежной аудитории с российскими художниками и их работами, эффективное сотрудничество с благотворительными организациями.

На сегодняшний день «Ангелы мира» собрали более 280 картин художников из 24 стран мира. 77 работ сейчас экспонируется в Праге, остальные – в России. Организаторы провели свыше двухсот выставок и презентаций проекта, которые посетили более 350 тысяч человек.

Вот что говорит о своей работе «Мой Ангел» одна из участниц арт-проекта хабаровчанка Ольга Межова: «Ангелы есть… И я знаю одного. Я готовлю ему завтрак, слышу его смех, встречаю из школы… И зовет он меня мамой! На холсте не просто ребенок – это мой сын. Он и есть мой ангел-хранитель еще с периода беременности. Я сначала не замечала и не понимала, что он меня направляет, но почему-то слушала его. Благодаря ему я стала парикмахером. Он поддержал меня в решении расстаться с первым мужем, так как жили мы плохо, и сын видел мои постоянные слезы. Когда ему было 7 лет, на дне рождения в одном из кафе он случайно познакомил меня с моим будущим мужем, с которым мы сейчас в счастливом браке. Потом в 9 лет Даниил решил заняться театральным искусством. Теперь я знакома с очень интересными людьми, артистами, ведущими, певицами. Я занимаюсь любимым делом, у меня своя парикмахерская».

В арт-проекте участвуют взрослые мастера, но и для маленьких художников из разных уголков мира предусмотрели особую возможность. Специально для них запустили конкурс «Детский календарь «Ангелы Мира». Он стартовал в январе 2017 года, и за полгода в нем приняло участие более 2000 ребят из 25 стран.

В 2017-2018 годах прошли девять международных выставок детских рисунков в Чехии, Италии и России. Авторов лучших работ наградили различными призами. Часть детских рисунков организаторы арт-проекта «Ангелы Мира» показывают на взрослых выставках. Пока этот конкурс пришлось «заморозить» – не хватает людей и времени. Коллектив, занимающийся проектом, очень небольшой, и это не основная его работа. Финансируется он за счет самих организаторов и пожертвований. Так что пока все силы направлены на то, чтобы выставлять детские рисунки в разных городах и странах. Однако организаторы все же надеются продолжить «Детский календарь «Ангелы Мира».

Кстати, творениями художников арт-проекта можно не только любоваться, но и трогать. Для этого создали уникальные тактильные картины – на специальной ткани, напоминающей бархат, напечатали изображения ангелов. И теперь все желающие на специальной тактильной экспозиции могут прикоснуться к понравившейся работе.

– Совместно с благотворительными организациями и фондами в рамках выставок проходят благотворительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями, – рассказал «БШ» Олег Ровда. – На средства меценатов постерами картин проекта оформляют лечебные и детские учреждения.

В 2017 году организаторами был инициирован социальный проект «Ангелы-Хранители для будущих мам и малышей». Постеры картин украсили стены Красноярского центра охраны материнства и детства. Там женщины, ожидающие рождения малышей, проходят обязательное обследование и консультации специалистов, а потом уже с новорожденными обязательное УЗИ. Недавно постеры с ангелами подарили и детским домам и медучреждениям Комсомольска-на-Амуре.

По отзывам, ангельские картины помогают маленьким пациентам настроиться на выздоровление и легче пережить временное расставание с родителями. Да и медикам комфортнее работается в окружении крылатых симпотяг.

На днях завершился прием заявок для участия в Международном конкурсе «Поэзия «Ангелов Мира». Организаторам прислали более 550 стихотворений из 24 стран. В Красноярске уже прошел первый поэтический вечер, где жителей города познакомили со стихотворениями к картинам арт-проекта «Ангелы Мира».

«Проект «Ангелы мира» – это не столько художественное, сколько социальное явление, имеющее широкое общественное значение. Объединенные одной идеей, профессиональные художники и любители искусства несут зрителю огромный заряд веры, надежды и любви. Разные по стилям и направлениям художественные произведения «взывают» к общечеловеческим ценностям, о которых люди порой забывают. Путешествуя по выставочным площадкам самых разных стран, проект «Ангелы Мира» демонстрирует единение жителей Земли поистине мирового масштаба. Русские, хорваты, индийцы, белорусы, сербы, итальянцы, сингапурцы, украинцы и представители других народов становятся друг для друга своими родными людьми, «говорящими» на одном языке – языке мира», – так отзывается о международном арт-проекте «Ангелы Мира» член Союза художников России, искусствовед, методист Государственной Третьяковской галереи Ольга Кротова-Сверчкова.

К нам в Биробиджан организаторы арт-проекта «Ангелы Мира» привезли свыше 60 большеформатных картин художников из России, США, Канады, Великобритании, Хорватии, Беларуси, Македонии, Узбекистана, Казахстана, Украины, Финляндии, Италии, Сингапура, Турции, Кипра, Франции. Гости выставки смогут принять участие в написании общей картины «Ангел Биробиджана» и загадать желания.

– На каждую выставку идейный вдохновитель нашего проекта Юлия Иванова рисует подмалевок – картину с ангелом, у которого остаются белые крылья, – объясняет PR-директор Международного арт-проекта «Ангелы Мира» Олег Ровда. – И каждый желающий, придя на открытие, может взять кисточку и краску и нарисовать перышко на крыле, пожелать своим родным и близким счастья, любви и благополучия. Готовая работа передается в дар музейной площадке, где проходит выставка.

Приглашаем жителей области сегодня, 5 февраля, в 17 часов в Музей современного искусства ЕАО на открытие экспозиции.

Яэль Мизрахи