/ / Скоро весна, а «черный» снег до сих пор не убран

Скоро весна, а «черный» снег до сих пор не убран

Скоро весна, а «черный» снег до сих пор не убран

Мэр Биробиджана Александр Головатый провел встречу с руководителем ООО «Чистый город» Иваном Малышевым, на котором обсудили вопросы содержании города, сообщили в мэрии города.

По словам градоначальника, коммунальное предприятие убирает снег с придорожных полос слишком медленно. На совещании градоначальник определил сроки завершения данной работы.

— Очень давно в нашем городе не было снега, а расчистка придорожных полос до сих пор не проведена, — рассказал Александр Головатый. – Уже скоро весна, а «черный» снег до сих пор не убран. Очень медленно работают представители ООО «Чистый город». До конца этой недели придорожные полосы на центральных улицах должны быть убраны. В понедельник, 17 февраля, руководитель управления ЖКХ мэрии города должен будет мне доложить о проделанной работе. Если в срок не уложатся, буду применять штрафные санкции!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика