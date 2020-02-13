Мэр Биробиджана Александр Головатый провел встречу с руководителем ООО «Чистый город» Иваном Малышевым, на котором обсудили вопросы содержании города, сообщили в мэрии города.

По словам градоначальника, коммунальное предприятие убирает снег с придорожных полос слишком медленно. На совещании градоначальник определил сроки завершения данной работы.

— Очень давно в нашем городе не было снега, а расчистка придорожных полос до сих пор не проведена, — рассказал Александр Головатый. – Уже скоро весна, а «черный» снег до сих пор не убран. Очень медленно работают представители ООО «Чистый город». До конца этой недели придорожные полосы на центральных улицах должны быть убраны. В понедельник, 17 февраля, руководитель управления ЖКХ мэрии города должен будет мне доложить о проделанной работе. Если в срок не уложатся, буду применять штрафные санкции!