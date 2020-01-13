/ / Сложное дело семейное

Как установить отцовство в судебном порядке

Внезапная смерть человека нередко влечет за собой сложности, недоразумения, разногласия. Незавершенные дела превращаются в проблемы, которые приходится решать родственникам и друзьям.

Так, если при жизни супружество и родительство не было зарегистрировано и родственная связь между умершим отцом и ребенком, рожденным вне брака, осталась неподтвержденной (то есть в свидетельстве о рождении ребенка нет данных отца), у сына или дочери может возникнуть ряд сложностей.

Внебрачные дети наделены равными правами с детьми, рожденными в супружестве. Но чтобы получать государственные пособия, наследовать собственность, полно­правно носить фамилию отца, нужно доказать родственную связь с умершим отцом. Именно для того, чтобы подтвердить эту родственную связь, законом и предусмотрена процедура посмертного установления отцовства.

Семейным и гражданским законодательством РФ предусмотрена судебная процедура посмертного установления отцовства. Однако в зависимости от исходных обстоятельств применение положений закона может различаться.

Так, если при жизни мужчина признавал родственную связь с ребенком, но не успел подать документы для добровольного признания отцовства, применяется посмертная процедура установления факта признания отцовства.

Если при жизни мужчина не признавал родственную связь с ребенком и не подавал документы для добровольного признания отцовства, применяется посмертная процедура установления факта отцовства (в особом порядке).

Если по поводу отцовства возникает спор (например, между матерью, непризнанным ребенком, родственниками умершего мужчины), применяется процедура установления отцовства (в исковом порядке).

Основания для обращения могут быть следующими:

— на момент рождения ребенка между родителями брак не зарегистрирован;

— отцовство не было добровольно признано при жизни,

— отец умер.

В каждом из перечисленных случаев суд рассматривает все возможные доказательства происхождения ребенка от отца или признания ребенка отцом. К ним относятся совместное проживание, несение расходов на содержание ребенка, забота, выполнение родительских обязанностей, а также причины, по которым отцовство не было признано при жизни.

Если посмертное признание отцовства не вызывает споров и разногласий, допускается применение особого производства — упрощенного и ускоренного судебного процесса. Главная особенность особого производства в том, что предметом судебной защиты является не нарушенное право, а законный интерес заявителя. Заявитель не вступает в спор (в деле не предполагается наличие ответчика), а только просит суд установить действительный факт на основе представленных доказательств.

Подать заявление могут мать ребенка, родственник (или другое лицо), на содержании которого находится ребенок, опекун или попечитель ребенка. Сделать это может и сам, например, наследник, но только после достижения им совершеннолетия.

К судебному разбирательству привлекаются заинтересованные лица: граждане или учреждения, организации, предприятия, интерес которых может быть затронут. Суд изучит все обстоятельства и доказательства на предмет достоверности, и если сочтет их правдоподобными и убедительными, он вынесет положительное решение — установит факт отцовства или факт признания отцовства.

Если дело о посмертном подтверждении отцовства вызывает спор (например, среди родственников по поводу раздела наследства), то рассматривать его в особом производстве уже недопустимо. Придется обращаться в суд в исковом порядке.

В отличие от особого производства подача в суд иска предполагает наличие сторон — истца и ответчика, которые ведут состязательный спор за собственный интерес или право.

Исковой порядок установления отцовства — длительнее и сложнее, чем особый порядок. Именно поэтому многие юристы говорят, что заключение законного брака — лучшая профилактика проблем вашего ребенка.

Государственное юридическое бюро