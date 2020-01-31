/ / Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Биробиджане

1 февраля 2020 года в Биробиджане на стадионе «Дальсельмаш» пройдут Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Как сообщили в Центре спортивной подготовки, организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России, комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области и Центр спортивной подготовки Еврейской автономной области.

В соревнованиях примут участие более 100 человек шести возрастных групп, среди которых юные воспитанники спортивных секций по хоккею с мячом и конькобежному спорту, а также просто желающие показать свое умение кататься на коньках.

1 группа – учащиеся общеобразовательных организаций с 1-го по 2-й класса включительно (мальчики и девочки);

2 группа – учащиеся общеобразовательных организаций с 3-го по 5-й класс включительно (мальчики и девочки);

3 группа – учащиеся общеобразовательных организаций с 6-го по 9-й класс включительно (юноши и девушки);

4 группа – учащиеся общеобразовательных организаций с 9-го по 11-й класс включительно (юноши и девушки);

5 группа – мужчины и женщины (1994 г.р. – 2001 г.р.);

6 группа – мужчины и женщины (1993 г.р. и старше);

Участники двух младших возрастных категорий будут преодолевать дистанцию в 50 метров, конькобежцы постарше – 100 метров.

По итогам соревнований победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены дипломами и медалями Министерства спорта РФ, а также сувенирами с символикой соревнований.

Начало соревнований в 11.00.