/ / Состоялась встреча врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко

На встрече прошло обсуждение текущего состояния системы здравоохранения нашей области и перспектив ее развития.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, главой региона были озвучены планы по строительству амбулаторно- поликлинического корпуса к ОГБУЗ «Детская областная больница», так как сохраняется проблема удобного для пациентов размещения на площадях учреждения педиатрической службы, отделения профосмотров, собственной клинико-диагностической лаборатории.

Проектно-сметная документация на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ «Детская областная больница» уже подготовлена и проходит государственную экспертизу.

Также предметом обсуждения стали планы руководства области по строительству нового больничного комплекса, где разместится новое здание многопрофильной областной больницы, центра гемодиализа и онкологического диспансера.

Ростислав Гольдштейн отметил, что инфраструктурное развитие системы здравоохранения является приоритетом в работе регионального правительства.