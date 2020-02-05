/ / Советский еврейский поэт Лев Квитко (1890 – 1952)

Квитко пришел к своему оптимизму, к поэтическому восхищению миром через слезы и боль, после нищенского, безотрадного детства и мучительно трудной, неприкаянной юности.

Советский еврейский поэт, прозаик, писавший на идише. Родился в местечке Голосков Подольской губернии (ныне село Голосков Хмельницкой области Украины) в бедной многодетной еврейской семье (точной даты рождения не знал). Все братья и сестры, родители умерли от туберкулеза, воспитывался бабушкой, с детства вынужден был много работать. В школе никогда не учился, но сам освоил еврейскую и русскую грамоту. С десяти (или двенадцати) лет начал «говорить» стихи, потом стал их записывать в тетрадь. В 1915 году показал свои стихотворения местным литераторам в городке Умань, получил одобрение у Давида Бергельсона. В 1917 году появилась первая публикация в социалистической газете «Свободное слово», а его первый сборник «Лидэлэх» («Песенки») вышел в Киеве в это же время. Через год вышла первая «взрослая» поэма об Октябрьской революции «Ин ройтер штурэм» («В красной буре»).

В 1921 году вместе с другими еврейскими писателями поехал в Берлин учиться. С трудом зарабатывал себе на жизнь, но советское торгпредство помогло ему выпустить два сборника – «Украинские народные сказки» и «Белорусские народные сказки». В 1923 году переехал в Гамбург, устроился на работу в порту приемщиком кож. Тогда же вступил в коммунистическую партию Германии, стал вести агитационную работу. Опасаясь ареста, в 1925 году вернулся на Украину и продолжил свое литературное творчество. Только в 1928 году вышло 17 его книг. На русский язык его переводили Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Елена Благинина и др. Делом всей своей жизни он считал роман в стихах «Годы молодые». Поэт работал над книгой тринадцать лет (1928–1941). В годы войны Лев Квитко был членом президиума Еврейского антифашистского комитета.

Вместе с другими членами комитета Квитко был арестован в 1949 году, обвинен в измене Родине и расстрелян «Ночью казненных поэтов» – 12 августа 1952 года. Реабилитирован посмертно в 1955 году.

Мы собрали для вас высказывания об этом замечательном человеке и поэте.

Казалось, он непременно доживет до ста лет. Было даже странно представить себе, что он может когда-нибудь хоть на один день заболеть.

И второе любимое слово поэта: чудо. Не было, кажется, такого мгновения, когда бы он не чувствовал чудесности всего существующего.

Увидит елку и пишет о елке, увидит кузницу и пишет о кузнице, увидит радугу и пишет о радуге – поистине ему писалось, как дышалось: непринужденно, без малейшей натуги.

Квитко пришел к своему оптимизму, к поэтическому восхищению миром через слезы и боль, после нищенского, безотрадного детства и мучительно трудной, неприкаянной юности.

Стихи сочиняются им не за рабочим столом, а всюду, где придется, на ходу. Ходит из комнаты в комнату, ничего не видя и не слыша, и целыми часами бормочет какие-то невнятные слова.

Иногда Квитко и сам сознавал, что его детская влюбленность в окружающий мир слишком уж далеко уводит его от мучительной и жестокой действительности, и пытался обуздать свои дифирамбы и оды добродушной иронией над ними, представить их в юмористическом виде.

Он и не предвидел тогда, что близится время, когда его простосердечное доверие к людям, к природе, к жизни будет оскорблено и поругано – сначала гитлеровцами, самое существование которых никак не вмещалось в созданный его творческим воображением ласковый и радостный мир, а потом приспешниками бесчеловечного «культа».

В той счастливой, уютной вселенной, которую с таким добросердечным талантом создавал до поры до времени Квитко, не было места свирепым котам, безжалостно терзающим птиц и мышей.

От имени ребенка, под личиной ребенка, устами пятилетних, шестилетних, семилетних детей ему было легче всего изливать свое собственное бьющее через край жизнелюбие, свою собственную простосердечную веру, что жизнь создана для нескончаемой радости…

– Каждый ребенок, – сказал он, – считает, что лужи созданы специально для его удовольствия.

И я подумал, что, в сущности, он говорит о себе.

«На хлебах у голода» – прошла вся его горькая молодость. Так что у нас есть полное право сказать, что он выстрадал свой оптимизм, который, конечно, не имел ничего общего с оптимизмом Панглоса, нарочно закрывавшего глаза на «свинцовые мерзости» жизни и готового ликовать даже там, где нужно бы вопить от негодования и злобы.

Мелодика Квитко до того экспрессивна, что, даже не зная всех слов языка, угадываешь их внутренний смысл.

Этот доверчивый, простосердечный человек, относившийся ко всему миру с открытой душой, стал жертвой мрачной подозрительности, клеветы и насилия – и в годы сталинского беззакония погиб…

Квитко, уже седой, постаревший, но по-прежнему ясноглазый и благостный, снова вернулся к своим излюбленным темам и в новых стихах стал по-прежнему славить и весенние ливни, и утренние щебеты птиц, и молодого жука, прогудевшего над садом, как мотор самолета, и муравья, который тащит соломинку.

Писал он на еврейском жаргоне – так называемом идише. Я с детства слыхал, что это будто бы уродливый и вульгарный язык, но в стихотворениях Квитко он звучал пленительно, мелодично, изящно.

15 мая 1952 года на суде, измученный допросами и пытками, он скажет о себе: «Жил я до революции жизнью битой бродячей собаки, грош цена была этой жизни. Начиная с Великого Октября, я прожил тридцать лет чудесной окрыленной трудовой жизни». И тут же вскоре после этой фразы: «Конец моей жизни – тут перед вами!».

Никто из писателей, кроме Льва Квитко, не решился, не отважился заступиться за Цветаеву… «Все будет хорошо. Сейчас самое главное – каждый человек должен конкретно помнить: все кончается хорошо». Так говорил в самые трудные времена этот добрый, отзывчивый человек.

Он мечтал издать детские книжки, а на деньги, полученные от их издания, построить дом для писателей, оказавшихся без жилья вследствие войны.

«Чувствую, что я всей душой и всеми своими помыслами желал счастья земле, на которой я родился, которую я считаю своей родиной, несмотря на все эти материалы дела и показания обо мне…».

Успех дуэта «Маршак-Квитко» определился еще и тем, что оба они были влюблены в детей; вероятно, поэтому столь удачными оказались переводы Маршака из Квитко.

Цитаты из воспоминаний Корнея Чуковского «Квитко» и Матвея Гейзера «Заметки о Л.М. Квитко»

Подготовила Анастасия Кадина