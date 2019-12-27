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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЕАО обсудили в областном правительстве

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЕАО обсудили в областном правительстве

Под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Галины Соколовой состоялось заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в регионе.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, на совещании обсуждались результаты исследований ведения бизнеса в регионе по итогам 2019 года. Затронули такие темы как, создание условий для безработных граждан автономии в открытии своего дела, налог на профессиональный доход, внедрение на территории области «электронной визы» и о мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в Облученском муниципальном районе Еврейской автономной области.

Как рассказала начальник управления экономики правительство ЕАО Ольга Дубоделова, в регионе работают несколько структур с начинающими предпринимателями. Безработные граждане имеют возможность пройти обучение, подготовить свой проект и, получить финансовую помощь на организацию своего дела.

В настоящее время въезд по электронным визам на территорию России через пункты пропуска, расположенные на территории области, не разрешен. В ЕАО специальное оборудование установлено только в пункте пропуска Амурзет, где, после соответствующего тестирования, предполагается использование электронных виз. Правительство области обратилось в Минвостокразвития России с предложением об установлении специального оборудования для въезда по электронным визам в пункте пропуска Нижнеленинское.

За последние четыре года объем инвестиции в основной капитал Облученского муниципального района составил более 13 млрд руб.

Кроме того, на встрече был утвержден План работы Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в ЕАО на 2020 год.

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