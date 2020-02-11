/ / Спасатели напоминают номера экстренных служб ЕАО

Куда звонить, если случилась беда?

Нередко, жители Еврейской автономной области оказываются в сложных ситуациях, в которых необходима помощь спасателей. Ситуации бывают совершенно разные — кто-то теряется в лесу, у кого-то зимой ломается автомобиль вдали от населенных пунктов, кто-то становится свидетелем пожара или другого происшествия или преступления. В подобных случаях спасатели рекомендуют воспользоваться сотовым телефоном и вызвать специалистов определенной экстренной службы, которые круглосуточно принимают звонки.

Если вы сомневаетесь специалистов какой именно экстренной службы необходимо вызвать или Вы стали свидетелем происшествия, требующего вмешательства сразу нескольких экстренных служб, то следует звонить по Единому номеру — 112, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. Этот же номер следует набрать, если вы не помните номера других экстренных служб. Набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.

В случае пожара следует позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101. Огнеборцы занимаются не просто тушением огня, но и спасают людей и их имущество от огня и оказывают первую помощь пострадавшим.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области – 8 (42622) 23 -999. На этот номер принимаются от граждан предложения, направленные на совершенствование деятельности, а также информации о недостатках в работе, о фактах нарушений служебной дисциплины и законности со стороны сотрудников Главного Управления МЧС России по региону.

Телефон дежурной службы МЧС России по Еврейской автономной области 4-12-00.

При вызове службы спасения, необходимо говорить четко и по делу:

что случилось; с кем это случилось; где это случилось (адрес называйте четко и разборчиво); сообщите свое имя, фамилию и номер телефона, по которому можно с вами связаться для уточнения деталей.

Часто на номера экстренных служб поступают ложные вызовы от лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так же от детей, желающих подшутить, и не осознающих серьезности поступка и возможных последствий. Последствия таких звонков могут быть очень серьезными: шутнику придется выплачивать штраф от 1000 до 1500 рублей. Стоит понимать так же и то, что пока специальные службы будут реагировать на такой вызов, где-то могут пострадать люди, которым действительно требуется помощь.

Сотрудники МЧС России предупреждают: все телефоны экстренных служб оснащены системой автоматической записи разговоров. Вас обязательно найдут и привлекут к ответственности!