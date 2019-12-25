/ / Спасибо, что были с нами

Дорогие наши читатели!

По традиции накануне Нового года один из номеров «БШ» мы отдаем странице ваших писем.

Сегодня, в век смартфонов и сотовых телефонов, эпистолярный жанр уходит в прошлое. Мы почти не получаем от родных письма и открытки с новогодними поздравлениями, как прежде, а в почтовых ящиках находим лишь квитанции по оплате ЖКХ.

Поэтому каждое ваше письмо, каждый ваш приход в редакцию нам особенно дороги и важны. Мы рады, что вы откликаетесь на наши публикации, что обращаетесь в газету за поддержкой или делитесь с нами радостью.

Надеемся, что и впредь наше сотрудничество будет взаимным.

От всей души мы поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Желаем всем, кто нас читает, крепкого здоровья, счастья, удачи в добрых делах, встретить новогодний праздник в теплом кругу родных и друзей – и чтобы это тепло согревало всегда.

Пишите, звоните, приходите! Спасибо всем, кто остался верен «БШ»!

Ваши штерновцы

Читатель поздравляет

С праздником света и с Новым годом!

«Благословен Ты, Б-г всесильный наш, властелин Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный светильник!».

Ханука – добрый, светлый праздник, который приходит к нам в холодном декабре и дарит свое тепло. Огонь ханукальных свечей обладает святостью, а слово Ханука созвучно со словом Хинух – воспитание. Поэтому после зажигания свечей принято, усевшись вместе, обсуждать вместе с детьми смысл праздника.

Вечером 22 декабря по доброй традиции на нашем биробиджанском Арбате зажглась большая ханукия – так начался праздник победы света над тьмой. Радует, что собрал он не только евреев, но и людей других национальностей.

Хануку отмечают не один день. И я от всей души поздравляю всех своих земляков с этим праздником. Пусть цель вашей жизни состоит в том, чтобы нести свет, а путеводной звездой станет огонь ханукии! Крепкого вам здоровья, удачи и мира!

И еще поздравляю всех читателей газеты с наступающим Новым годом! Нам, жителям ЕАО, повезло в том, что новогодний праздник мы отмечаем дважды: в сентябре – Рош а-Шану, в декабре – традиционный Новый год. Может, повезет и в том, что станет больше поводов для радостей и меньше — для огорчений. Будьте счастливы!

Алла Мирошниченко, г. Биробиджан

Читатель откликнулся

Хлеб нашего детства

Люблю «Биробиджанер штерн», с нетерпением жду среды, особенно когда в номере есть кроссворд. Один из таких кроссвордов – «Хлеб – всему голова» – навеял на меня воспоминания детства.

Это были пятидесятые годы. Возле биробиджанского вокзала, на улице Калинина, стоял двухэтажный деревянный дом, где на первом этаже размещался хлебный магазин. Нас, детей, родители часто отправляли за хлебом, на руки отпускали не больше килограмма.

Очередь в основном состояла из детей и стариков – среднее поколение работало на многочисленных городских предприятиях.

Хлеб пахнул очень вкусно, и, получив в руки мягкую, теплую буханку, невозможно было удержаться от соблазна откусить от нее хоть небольшой кусочек. А сорт хлеба был поклеванный – так звали его в народе. Не серый, не белый, а именно поклеванный.

Продавщица большим ножом отрезала нам, детям, довески, которые мы тут же съедали. Вкус этого послевоенного хлеба был неповторимым.

Сейчас в магазинах какого только хлеба не увидишь! Глаза порой разбегаются, но для меня и людей моего поколения самым лучшим был и останется хлеб нашего детства.

С наступающим Новым годом – и пусть на наших столах всегда будет хлеб!

Валентина Бритикова,

ветеран педагогического труда

Читатель вспоминает

Любовь осталась в сердце

Давно носил это в себе, но вот решился поделиться воспоминанием юности, которое пронес через всю свою долгую жизнь, а мне уже почти девяносто лет.

Старшее поколение, жившее в селах, помнит, как в послевоенные годы многих мужчин-колхозников зимой отправляли на лесозаготовки в северные леспромхозы. Я жил тогда в селе Нагибово, работал в местном колхозе. И когда мне исполнилось семнадцать лет, вместе с другими мужиками отправили меня в Троицкий леспромхоз Нанайского района.

Шел 1948 год. Лес мы валили в пятидесяти километрах от районного центра – села Троицкого. В нашей бригаде работал сучкорубом Леша Хмелев – хороший, трудолюбивый парень. Но не повезло ему – сильно повредил топором ногу. Запрягли лошадь, Лешу уложили в сани, а мне велели доставить его в районную больницу. Лошадь я гнал что было силы. А у Леши уже и губы посинели. Думал, не довезу живым. Но довез.

Я знал, что Лешина семья мать и трое сестер – живет в Троицком, адрес мне сказали, и хоть лошадь после такого марафона была еле живой, поехал я по этому адресу. Дом был старый, на два хозяина, Лешина семья занимала одну половину, их соседи-пенсионеры – другую.

Меня не удивила бедная обстановка, которую я увидел, – сам жил почти в таких условиях. Поразило же то, что Лешина сестра Ольга, которая была здесь за хозяйку, так как мать тяжело болела, была совершенно слепой. Понял я это не сразу – глаза у девушки были ясными и удивительно красивыми, красавицей была и она сама.

Был поздний вечер, возвращаться обратно я на ночь глядя не рискнул. Но и беспокоить Лешину семью, чтобы переночевать, не хотелось. Выручили соседи-пенсионеры, позвали к себе на ночевку.

Наутро я уехал, но мысли об Ольге не оставляли. Накануне Нового года я получил телеграмму о смерти дедушки, и меня решили отпустить домой, в Нагибово. Я получил расчет и поехал в Троицкое, чтобы улететь до Хабаровска ближайшим самолетом. Но из-за погодных условий рейс задержали на несколько дней. Завхоз аэропорта, узнав, что мне негде ночевать, устроил меня в красном уголке на стульях. Наутро я решил навестить Хмелевых. Накануне выпал снег, все было им завалено, дров не было видно. Пришлось брать в руки лопату и разгребать завалы, чтобы набрать дров для растопки.

Ольга сварила суп, пригласила обедать. Больше на столе, кроме супа и хлеба, ничего не было. И это в предновогодний день! Не долго думая, я решил устроить семье маленький праздник. В ближайшем магазине накупил конфет, печенья и других продуктов, которые там были, даже бутылку хорошего вина удалось достать.

Накрыли стол, подвинули его к кровати больной матери. Никогда я не видел раньше таких счастливых лиц, как в тот предновогодний вечер у Хмелевых. В доме было по-настоящему тепло и душевно. Когда все улеглись спать, мы с Ольгой устроились возле печки и не могли наговориться. Я осмелился поцеловать ее в щеку, она крепко пожала мне руку.

Утром мы расстались. Я поехал на аэродром, но улететь не получилось – денег на билет не хватило. Что делать? И тут узнал, что в сторону Комсомольска отправляется автоколонна машин. «Конечно, довезем, куда надо!» – согласились взять меня в попутчики водители. С приключениями, но довезли, даже подкормили в дороге.

Высадили меня на железнодорожной станции Тайсинь, через которую ходил поезд до Хабаровска. Билет стоил 50 рублей 60 копеек, а у меня осталось ровно полсотни рублей. Кассир категорически отказывалась продать билет. Я был в отчаянии.

Но и тут мир оказался не без добрых людей – выручил бедно одетый старик с котомкой, наскреб шестьдесят копеек.

Так я добрался до Хабаровска, там переночевал у дальних родственников, они одолжили мне денег на билет до Биробиджана.

В Биробиджане тоже повезло – выручил земляк Федя Карепов, довез до дома.

Тяжелые, полуголодные были времена, но столько отзывчивых людей встретилось мне на пути!

Об Ольге я не забывал, но жизнь сложилась так, что нам не суждено было больше встретиться. Пока не наступил новый, ХХI век.

В 2012 я ехал в Комсомольск навестить семью дочери. Автобус шел из Хабаровска. Мы разговаривали с соседкой-попутчицей, на нас то и дело оглядывалась сидящая впереди женщина. В ее лице я уловил знакомые черты.

Она сама подошла ко мне, когда автобус остановился в Троицком. Окликнула, с улыбкой спросила:

– Молодой человек, где вы отмечали новый 1949 год?

Это была Ольга. Модно одетая, элегантная и по-прежнему красивая. Особенно глаза – они буквально сияли.

Она ехала с мужем из Хабаровска навестить младшую сестру. Успела рассказать, что после моего отъезда вскоре погиб на лесосеке брат Леша, а у больной матери, узнавшей о смерти сына, не выдержало сердце. Хоронили их в один день.

– Представляешь, в тот день ко мне вернулось зрение – я увидела в гробу и маму, и брата. Четко увидела. А когда их похоронили, снова перестала видеть.

Муж Ольги делал не одну попытку, чтобы вернуть ей зрение, но врачи разводили руками. И все же – медицина на месте не стоит – ей сделали операцию и она стала видеть.

Брак Ольги был счастливым, муж Сергей ее искренне любил. Они переехали жить в Хабаровск.

– Но ты, Коля, всегда жил в моем сердце, и я благодарна судьбе за тот новогодний праздник, который ты нам подарил. Спасибо тебе!

Мы расстались, не стали обмениваться адресами и номерами телефонов.

Пусть все, что было, останется в нашей памяти, наших сердцах.

Николай Тимченко,г. Биробиджан

Письма читала Ирина Манойленко