/ / Спектакль «Анна Франк» посвящен юбилею области

В конце минувшей недели Молодежный театр-студия «Добрые люди» дважды показал на сцене областной филармонии новый спектакль по одноименной пьесе Аси Волошиной «Анна Франк».

В основе документальной истории – дневник еврейской девочки Анны Франк из Нидерландов, ставший мировым бестселлером после Второй мировой войны. Он переведен почти на 70 языков мира. За послевоенную историю неоднократно использовался для постановки на сцене и экранизации.

История еврейских семей, спасавшихся от неминуемой смерти, спрятавшихся в убежище, организованном в собственной фирме отца Анны, потрясает жизнелюбием тех, кто хотел жить. Верил в спасение. И не выжил. Их предали. Кто – так и не стало известным.

Прерванными судьбами представителей нации, вычеркнутой Гитлером из списка человечества, иллюстрирована трагедия Холокоста. «Это нельзя забывать, тем более, что сегодня во многих странах мира появляется немало сторонников шовинизма и национализма. Фашистские идеи уже не редкость, как и проявления этой идеологии. Страшно, когда люди к этому привыкают, — говорит режиссер и художественный руководитель театра Ирина Шайтанова. Она рассказывает своим зрителям, как появилась идея поставить пьесу Аси Волошиной:

— Перед постановкой мы спросили у горожан, знают ли они, кто такая Анна Франк? Оказалось, что нет. Немногие смогли ответить и на вопрос, что такое Холокост. У нас не осталось сомнений, что «Анну Франк», основанную на документальном материале, в том числе дневнике еврейской девочки, воспоминаниях людей, выживших в концлагерях и гетто, надо показывать. В следующем году, юбилейном, в честь 75-летия победы нашей страны в Великой Отечественной войне мы дадим спектакль неоднократно.

Зрителям, посмотревшим премьеру, понравилось, как «Анна Франк» исполнена молодыми студийцами. Режиссером поставлена непростая задача, ведь большинство юных актёров значительно моложе своих персонажей. Выйдя после спектакля на сцену, Нурсултан Назиров, исполнивший роль 44 — летнего Германа ван Даана, признался: «Я всем сердцем полюбил своего героя и больно осознавать, что он не смог жить только потому, что кто-то решил, что его не должно быть». Слезы в глазах юных артистов, слезы у зрителей. И отзывы в социальных сетях: «Спектакль оставил незабываемые впечатления. Режиссеру и артистам низкий поклон, восхищение игрой. Как говорится, выложились по полной». «Спектакль замечательный! И постановка, и игра актеров, и искренность – все на высоком уровне, достойно темы, и тех людей, о которых шел рассказ», «Огромное спасибо за потрясающий спектакль!».

Пьеса и ее постановка помогают сохранять историческую правду и историческую память у новых поколений людей, которым поколение победителей эту возможность предоставило. Дорогой ценой — ценой жизни.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, за оказанную поддержку в постановке спектакля «Анна Франк» режиссер Ирина Шайтанова и юные артисты Молодежного театра студии «Добрые люди» благодарны Ростиславу Эрнстовичу Гольдштейну, еще недавно представителю правительства области в Совете Федерации ФС РФ, а ныне назначенному Президентом РФ временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. Цветы от него на премьере вручены режиссеру Ирине Шайтановой.